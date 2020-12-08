از معلمی تا سازندگی در قاب برنامه «ما ایرانی ها»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «ما ایرانی ها» به تهیه کنندگی و کارگردانی قاسم اورنگی امشب سه شنبه ۱۸ آذرماه ساعت ۲۲ میزبان عباس ایزد مسئول گروه جهادی شهید حسن باقری (افلاکیان خاکی) است تا از فعالیت های خیرخواهانه گروه جهادی این گروه برای رفع مشکلات نیازمندان در مناطق زلزله زده روایت کند.

جرقه کار خیر ایزد از درخواست مادرش شروع می شود. او وقتی با درخواست مادر مبنی بر کمک به زلزله زدگان کرمانشاه مواجه شد، تصمیم گرفت با دعای خیر مادر راهی این منطقه شود. او در این مدت چند خانه به کمک گروه جهادی خود می سازد.

اورنگی تهیه کننده این برنامه درباره این قسمت از «ما ایرانی ها» گفت: معلمان ستون تربیتی کشور هستند. در این برنامه می خواهیم از فعالیت های خیرخواهانه معلمان جوان این مرز و بوم صحبت کنیم که در این شرایط سخت اقتصادی به کمک نیازمندان و هموطنان خود در شرایط سخت (زلزله، سیل، کرونا) پرداختند. ایزد به عنوان خیر فرهنگی در تلاش است که با همکاران خود بخشی از مشکلات نیازمندان مناطق محروم را مرتفع کند.

برنامه ترکیبی «ما ایرانی ها» کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما است که یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۲۲ از شبکه پنج سیما پخش می شود.