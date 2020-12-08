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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۵۶

نتایج تحقیقات دانشگاه «براون» نشان داد؛

افزایش ۳۳۰ درصدی تلفات غیر نظامیان در حملات آمریکا به افغانستان

افزایش ۳۳۰ درصدی تلفات غیر نظامیان در حملات آمریکا به افغانستان

نتایج تحقیقاتی دانشگاه «براون» در مورد تلفات غیر نظامیان در جنگ افغانستان نشان می دهد که میزان مرگ غیرنظامیان افغان در حملات آمریکا به این کشور بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در تحقیقاتی که توسط واحد «پروژه هزینه های جنگ» دانشگاه براون انجام شد مشخص گردید که میزان مرگ غیرنظامیان افغان در حملات آمریکا به این کشور ۳۳۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، از زمانی که واشنگتن سیاست خود در افغانستان را تغییر داده و حملات خود را به طالبان شدت بخشید، مرگ غیرنظامیان افغان در حملات هوایی انجام شده توسط ایالات متحده و متحدانش در افغانستان به طرز چشمگیری افزایش یافت.

بر همین اساس، تعداد غیرنظامیانی که سالانه در حملات هوایی ایالات متحده و متحدانش کشته می شوند، با ۳۳۰ درصد افزایش به ۷۰۰ غیرنظامی در سال ۲۰۱۹ رسیده؛ در این سال (۲۰۱۹) تعداد غیرنظامیان کشته شده در افغانستان بیشترین تعداد از سال ۲۰۰۱ یعنی زمان آغاز حمله آمریکا و متحدانش به این کشور بوده است.

در همین رابطه سازمان ملل نیز در گزارشی درباره جنگ افغانستان اعلام کرد که در دهه گذشته در افغانستان ۳۲ هزار غیر نظامی کشته و ۶۰ هزار نفر نیز زخمی شده اند.

کد مطلب 5090675
عبدالحمید بیاتی

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