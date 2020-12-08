کارگاه آموزشی طراحی پوستر در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در پاسخی فرهنگی به کاریکاتور توهین آمیز روزنامه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) و بمنظور شناساندن هر چه بهتر چهره تماماً رحمت پیامبر اسلام (ص) و در جهت معرفی سیره نبوی و اهل بیت (س) بعنوان سبک زندگی موفق به جهانیان، فراخوان کشوری برای طراحی پوستر با همکاری آستان مقدس احمدی و محمدی، شاهچراغ (ع) و مؤسسه فرهنگی تبلیغی نسیم اهل بیت (ع) برگزار می‌شود.

بر این اساس، در جهت بالا بردن هر چه بیشتر کیفیت آثار خلق شده در این زمینه، دبیرخانه این فراخوان تصمیم به برگزاری یک کارگاه آموزشی در زمینه طراحی پوستر ۲ روزه با حضور اساتید اهل فن و با مشخصات زیر برای عموم علاقه مندان دارد.

در این فراخوان از طراحان گرافیک در سراسر ایران جهت شرکت در این کارگاه آموزشی دعوت شده است.

اساتید این کارگاه، محمد مهدی رودکی و محمد علی کریمی پور هستند و ورود برای عموم به این کارگاه آموزشی آزاد و رایگان است.

همچنین تسلط در حد متوسط به یکی از نرم افزارهای گرافیکی (فتوشاپ - ایلاستراتور - کورل دراو) و یا تکنیک‌های دستی طراحی پوستر، داشتن لپ تاپ حتی المقدور دوربین عکاسی یا موبایل دوربین دار (برای مواردی که ممکن است نیاز به عکاسی داشته باشد) یا لوازم مورد نیاز برای اجرای پوستر به صورت دستی (از جمله گواش، قلم مو، کاغذ رنگی و چسب و قیچی و …) مورد نیاز است.

این کارگاه روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر جاری بر بستر فضای مجازی (نرم افزار ادوبی کانکت) و در ساعت‌های ۹ تا ۱۸ برگزار می‌شود.