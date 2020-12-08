زنجان دومین مرکز استان سرد در کشور بود

محمد رضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری بوده و وزش باد در استان حاکم خواهد شد.

وی اظهار کرد: با توجه به وقوع وزش باد شهروندان در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، همچنین از وقوع بارش باران و برف ضعیف دراستان خبر دادو گفت: بارش‌ها تا جمعه ادامه دارد.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان تا اواخر روز پنجشنبه کاهش یافته و هوا سرد می‌شود.

وی ابراز کرد: طی چند روز آینده با افت دما شاهد یخبندان صبحگاهی در استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته زنجان هم با دمای منفی ۱۳ درجه سانتی گراد دومین مرکز سرد کشور بود.



