به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد خوش قدم صبح سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شاهرود با موضوع برنامه‌ریزی سالگرد شهید سلیمانی در شاهرود به میزبانی سپاه ناحیه این شهر، در خصوص برنامه‌ریزی پیرامون مناسبت‌های هفته‌های آتی ابراز کرد: سالگرد شهید سلیمانی و همزمانی و تقارن آن با چهلم شهید فخری زاده و نهم دی ماه و روز بصیرت سبب شده تا برنامه‌های ویژه‌ای در سال جاری اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری برنامه‌های روز بصیرت به سبب همین تقارن‌ها و اتفاقاتی که در کشور و منطقه رخ داده با حساسیت و صلابت خاصی برگزار می‌شود، ابراز کرد: استفاده از فضای مجازی برای برگزاری پویش‌ها و آئین مرتبط با این ایام در دستور کار است.

برنامه‌ریزی برای روز بصیرت

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود از تشکیل کمیته‌هایی برای اجرای برنامه‌های روز بصیرت و سالگرد شهید سلیمانی و چهلم شهید فخری زاده در شهرستان خبر داد و بیان کرد: کمیته زنان به سرپرستی معاونت بانوان فرمانداری، فرهنگی و تولید هنری، اطلاع رسانی و رسانه با حضور ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی و کمیته‌های اصناف و اقشار و محبت مردمی از جمله کمیته‌های تشکیل شده در این زمینه هستند.

خوش قدم با بیان اینکه کمیته شهیدان و ایثار، کمیته شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای فضا سازی و برنامه‌ریزی در راستای اجرای مراسم مرتبط با روز بصیرت و ایام پیش رو در شهرستان تشکیل شده‌اند، گفت: هر دستگاه اجرایی و فرهنگی و خدماتی، وظیفه هماهنگی یکی از این کمیته‌ها را بر عهده دارد.

وی درباره برنامه‌های پیش بینی شده برای روز بصیرت و تقارن آن با سالگرد شهید سلیمانی و اربعین شهید فخری زاده، گفت: پویش گسترده خدمت و کمک‌های مردمی به نیابت شهیدان فخری زاده و سلیمانی یکی از برنامه‌های فرهنگی و معنوی خوب تبیین شده برای این روز است که مردم به نیازمندان و آسیب دیدگان کرونا با نیابت از شهید سردار دل‌ها و شهیدان انقلاب اسلامی به خصوص دانشمندان هسته‌ای و شهیدان ترور، کمک می‌کنند.

استفاده از ظرفیت مجازی و جوانان

فرمانده سپاه شاهرود با بیان اینکه پیش بینی ویژه برنامه عهد عاشقی سردار دل‌ها به خصوص برای نوجوانان و جوانان نیز صورت گرفته که امیدواریم آموزش و پرورش شهرستان این برنامه را به اجرا در بیاورد، گفت: به روز رسانی کاورهای تبلیغاتی، فضاسازی، دیوار نوشته‌ها و فضای شهری با تمثال شهیدان فخری زاده، سلیمانی و دیگر شهیدان انقلاب اسلامی و روز بصیرت از دیگر برنامه‌هایی است که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید آن را بر عهده بگیرند.

خوش قدم استفاده از ظرفیت‌های تبلیغی، فرهنگی، فضای مجازی، آموزشی و معنوی و مذهبی مانند فضای مجازی، هیئت‌های مذهبی، آموزش و پرورش، مداحان و مبلغان دینی و مذهبی و … برای شناساندن اهمیت بصیرت بین آتیه سازان انقلاب اسلامی را خواستار شد و افزود: برنامه‌های این هفته باید با محوریت فضای مجازی و نوجوانان و جوانان باشد.