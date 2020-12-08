محوطه «برج آزادی» بزرگترین میدانگاه تهران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه ۹ درباره طرح فاز ۳ میدان آزادی گفت: طرحی درباره این برج از گذشته توسط معمار آن، در خیابان آزادی وجود داشت که قرار بود از میراث فرهنگی تا میدان آزادی یک حالت باغ راه شبیه شانزلیزه فرانسه داشته باشد البته بعدها بر اثر اتفاقاتی بعضاً حتی درختهای این مسیر نیز کنده شد و به جای آن بی آر تی ساخته شد.

وی در توضیح این طرح افزود: در این طرح یک رواقی در نظر گرفته شده با یک ارتفاع معقول که دور این میدان آزادی رینگ اول شکل می گیرد و زیر رواق پیاده می شود و تبدیل به یک پلازا (میدانگاه) می شود که می تواند دومین پلازای مهم کشور باشد.

موسوی با بیان اینکه در حال حاضر میدان آزادی وجود ندارد بلکه فلکه آزادی وجود دارد، توضیح داد: میدان، فضای شهری است در آن تعاملات اجتماعی و شهری انجام می‌شود و فلکه جایی است که ماشین ها دور آن می چرخند، مانند فلکه ولیعصر، انقلاب و فردوسی.

شهردار منطقه ۹ ادامه داد: فضای اطراف برج آزادی با وجود اینکه صحن بزرگ و وسیعی دارد و مردم برای عکس یادگاری خود را به آنجا می رسانند اما هنوز تبدیل به میدان نشده است کما اینکه حتی هنوز افرادی هستند که نمی دانند این برج، مجتمع فرهنگی دارد.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح، مجموعه برج و میدان آزادی کامل می‌شود، عنوان کرد: در این طرح، در وسط برج آزادی پلازایی را خواهیم داشت که برج یک بخشی از آن است و تبدیل به مهمترین و بزرگترین پلازای (میدانگاه) شهر تهران می شود.

موسوی با بیان اینکه میدان آزادی برخلاف زمانی که ورودی شهر تهران بود در حال حاضر تقریباً در وسط شهر قرار گرفته، گفت: به این پلازا نیاز داریم چرا که در هیچ جای تهران چنین قابلیت و فضایی وجود ندارد که دورتادور آن باز باشد و در واقع این رواق می‌تواند فضای مناسب شهری ایجاد کند.

شهردار منطقه ۹ با بیان اینکه اصل محصوریت در فضای شهری بسیار مهم است و رواق میدان آزادی می تواند این محصوریت را انجام دهد و پیاده راهی در آن ایجاد شود، افزود: در این طرح خودروها از روی رواق رد می شوند و دلیل اینکه خودروها از زیر عبور داده نمی شوند این است که کسی که وارد شهر تهران می شود باید برج آزادی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین و جذابترین نماد آن ببیند.

وی با بیان اینکه پیش بینی کردیم که ماشین ها به پارکینگ هایی که در زیر کار می‌شود بروند تا افراد بتوانند برای دیدن برج مراجعه کنند، اضافه کرد: در اطراف برج آزادی فرودگاه، ترمینال و بوستان بدون کارکرد المهدی وجود دارد و ساخت رواق با هزینه کامل بخش خصوصی در اطراف میدان می تواند فضایی در آن به وجود آورد که جاذب سفر باشد و به فضای شهری کمک کند. حتی تعریف فعالیت شهری مانند رستوران در آن می تواند با رونق فضاها باعث جذب سرمایه گذار شود، بنابراین فاز ۳ برج آزادی باید اجرایی شود که البته این اجرا نیاز به اجازه میراث فرهنگی دارد.