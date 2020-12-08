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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۷

به همت معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی؛

حفظ نظام جمهوری اسلامی بررسیِ فقهی می‌شود

حفظ نظام جمهوری اسلامی بررسیِ فقهی می‌شود

پروژه «بررسی فقهی حفظ نظام جمهوری اسلامی» به همت گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در دست تألیف است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الإسلام والمسلمین سیدضیاء مرتضوی «مجری پروژه بررسی فقهی حفظ نظام جمهوری اسلامی» درباره این پروژه گفت: تاکنون حدود ۷۰ درصد از این تحقیق به رشته تحریر درآمده که سه فصل از این تحقیق با عناوین «شناخت موضوع و تحلیل مفهومی حفظ نظام»، «مبانی و ادله حکم حفظ، اختلال و تضعیف نظام» و «مسائل وجوب حفظ نظام» تألیف شده است.

وی افزود: اهمیت موضوع حفظ نظام در فقه اسلامی و برداشت‌های نادرستی که درباره آن یا پرسش‌های پیرامونی آن وجود دارد و گاه مایه سو استفاده از آن یا طرح شبهه‌ها درباره ماهیت حکومت دینی می‌شود و نیز شناخت فروع و لوازم وجوب حفظ نظام به عنوان یک حکم شرعی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و نقش مستقیمی که در زندگی فردی و اجتماعی و روزمره مردم دارد، از مهم‌ترین عوامل ضرورت پرداختن به این موضوع کاربردی از نگاه فقهی می‌باشد.

مجری پروژه «بررسی فقهی حفظ نظام جمهوری اسلامی» تصریح کرد: در این پژوهش، از یک سو آنچه در فقه به عنوان حفظ یا اختلال «نظام اجتماعی» محل توجه است و نسبت آن با «نظام سیاسی» یعنی حکومت و دولت، اعم از اسلامی و غیر اسلامی به عنوان یک مصداق بررسی می‌شود و از سوی دیگر به الزامات فقهی هر یک از دو عنوان کلی حفظ نظام اجتماعی و نظام سیاسی و آثار و احکام و چالش‌های فقهی آن و تزاحم‌هایی که در این مرحله وجود دارد، پرداخته می‌شود؛ چنانکه موضوع «تضعیف نظام» نیز که کم و بیش در ادبیات حقوقی و به صورت گسترده در ادبیات سیاسی جامعه ما رایج است، در پیوند با همین موضوع قابل بررسی می‌باشد.

کد مطلب 5090685

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