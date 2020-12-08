۴۳۸ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۲۷ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: ۴۳۸ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.

قزلباش با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته هشت نفر در استان زنجان بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا جان باختند، افزود: در مجموع تاکنون ۹۹۱ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۶ هزار و ۲۲۲ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

قزلباش گفت: در مجموع تاکنون ۱۷ هزار و ۴۱۷ نفر به‌دلیل مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه‌برداری و بستری شده‌اند.