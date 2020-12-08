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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۰۲

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان خبر داد؛

ارائه خدمات به ۱۳ هزار لرستانی در قالب طرح «ناظران سلامت»

ارائه خدمات به ۱۳ هزار لرستانی در قالب طرح «ناظران سلامت»

خرم‌آباد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان از ارائه خدمات به ۱۳ هزار لرستانی در قالب طرح «ناظران سلامت شهید حاج قاسم سلیمانی» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صارم رضایی امروز سه شنبه در بازدید از طرح ناظران سلامت در مرکز بهداشت محله اسدآبادی شهرستان خرم آباد، گفت: طرح ناظران سلامت شهید حاج قاسم سلیمانی از تاریخ ٩ آذر ماه سال جاری توسط اعضای جوانان و داوطلبان در هفت شهرستان استان در حال انجام است.

وی، افزود این طرح که با حضور بیش از ٣٧٠ نفر از خواهران و برادران عضو فعال در حوزه جوانان و داوطلبان جمعیت در حال اجرا بوده و تاکنون توانسته‌اند به بیش از سه هزار مکان تحت پوشش ارائه خدمت کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان، گفت: تاکنون خدمات دهی این طرح به بیش از ۱۳ هزار نفر از هم استانی‌های عزیزمان صورت گرفته است.

رضایی، استقرار در پایگاه‌های سلامت، تماس تلفنی با خانواده‌ها ساکن در محله و کسب اطلاع از وضعیت اهالی خانواده، توصیه‌های لازم در خصوص بیماری کرونا، توصیه در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تکمیل چک لیست‌های تهیه شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی از اماکن دولتی و غیر دولتی و رعایت موارد بهداشتی، کنترل، بررسی و ثبت نام کارت سلامت وزارت بهداشت صنوف در سامانه وزارت بهداشت و تذکر لسانی به ارباب رجوع‌های ادارات و مشتریان صنوف از جمله اقدامات انجام شده در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی عنوان کرد.

کد مطلب 5090693

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