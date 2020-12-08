بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۰ امروز اظهار داشت: در حال حاضر کیفیت هوای شهر اصفهان با قرار گرفتن بر روی عدد ۱۱۸ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.

وی افزود: روز گذشته نیز کیفیت هوای اصفهان با قرار گرفتن بر روی شاخص ۸۳ در وضعیت سالم ثبت شده است.

مدیر امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر کیفیت هوا در دو ایستگاه دانشگاه اصفهان و خرازی به ترتیب با قرار گرفتن بر روی شاخص‌های کیفی ۱۵۵ و ۱۷۶ در وضعیت قرمز ثبت شده است، ابراز داشت: کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمد آباد با عدد ۱۲۷ و استانداری با شاخص ۱۴۸ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

وی گفت: کیفیت هوا در ایستگاه‌های رودکی، پروین و سگزی به ترتیب با قرار گرفتن روی اعداد ۷۹، ۹۴ و ۸۱ در وضعیت سالم ثبت شده است.

صادقیان اضافه کرد: هوا در شاهین شهر با قرار گرفتن بر روی شاخص ۴۵ در وضعیت پاک ثبت شده، هوای مبارکه با قرار گرفتن بر روی عدد ۹۳ سالم است و در نجف آباد با افزایش حجم آلاینده‌ها کیفیت هوا با قرار گرفتن بر روی شاخص ۱۸۲ برای عموم شهروندان ناسالم گزارش شده است.