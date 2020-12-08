هدر رفت بالای آب در خراسان جنوبی/آبرسانی پایدار به ۳۰ روستا

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی صبح سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: از فروردین ماه سال جاری به واسطه شیوع کرونا و دقت مردم در رعایت مسائل بهداشتی شاهد افزایش مصرف آب در خراسان‌جنوبی بودیم و مقطعی ۲۳ درصد رشد مصرف آب را در شبکه‌های استان وجود داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی با اشاره به چالش‌های در مجتمع‌های آب روستایی استان، بیان‌کرد: در این راستا مجتمع‌های آبرسانی که وارد کم آبی در مقطع تابستان شده بودند را رصد و مشکلات آنان را بررسی کردیم.

امامی ادامه‌داد: یکی از مجتمع‌هایی که بیشترین مصرف کننده را دارد، مجتمع حاشیه شهر طبس (در دو کیلومتری شهر) است که به صورت مستمر آب تأمین می‌شد و در نهایت مشکل آن را رفع کردیم.

وی افزود: در بحث روستاهای حاشیه شهر بیرجند نیز یک چاه جدید حفاری و تجهیز شد و مشکلات آبرسانی تا حدی بهبود یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی با اشاره به افزایش جمعیت و ساخت و ساز در حاشیه شهر بیرجند چون دستگردان و وجود مجتمع‌های دامداری در آن منطقه گفت: با این وجود تلاش کردیم مشکل آب در روستاهای بالا دست آن منطقه مرتفع شود.

ایام کرونا تنش آبی در شهرهای خراسان‌جنوبی نداشتیم

امامی با بیان اینکه خوشبختانه در تابستان علی‌رغم شیوع بیماری کرونا و افزایش مصرف در هیچکدام از شهرهای خراسان‌جنوبی تنش آبی نداشتیم، اظهار کرد: البته در برخی از شهرهای تازه تأسیس چون آبیز نیاز به اصلاحاتی در شبکه آبرسانی داشت که اقداماتی در آن حوزه نیز انجام شد.

وی با اشاره به برخی از پروژه‌های افتتاح شده در سال جاری بیان‌کرد: تا پایان سال مخزن پنج هزار مترمکعبی شهرستان قاین به بهره برداری می‌شد

مدیرکل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی افزود: مخزن دو هزار مترمکعبی شهرستان بیرجند دچار کمبود فشار در مساکن مهر که در ارتفاع بالا ساخته شده، است که این مشکل را نیز تا پایان سال رفع می‌شود.

امامی گفت: پیش بینی ما بر این است که تا قبل از پیک تابستان سال آینده ۳۰ روستای پرجمعیت خراسان‌جنوبی دسترسی به آب آشامیدنی سالم و پایدار داشته باشند.

وی بیان‌کرد: در بحث آبرسانی سیار نیز امسال گلایه‌هایی در بحث بی نظمی در آبرسانی به روستاییان داشتیم که در این راستا سرانه هر خانواده را از ۸۹ لیتر به ۱۲۰ لیتر در ایام پیک تابستان رساندیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی گفت: در حوزه روستایی برای آبرسانی سیار ۹ تانکر مالکیتی داشتیم که امسال دو تانکر مالکیتی در حوزه شهری برای مدیریت بحران داشتیم، که به ناوگان ما پیوسته است و هفت تانکر جدید نیز براساس تفاهم نامه با بنیاد برکت و استانداری خریداری کردیم.

امامی با بیان اینکه در نهایت تا پایان سال ناوگان مالکیتی ما برای آبرسانی سیار به ۱۸ تانکر می‌رسد، یادآور شد: برداشت ما این است با دسترسی روستاهای جدید به آب آشامیدنی پایدار تا قبل از پیک تابستان آینده ظرفیت آبرسانی سیار ما ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.

وی گفت: در سال جاری اعتبارات مصوب ما در بخش‌های آب و فاضلاب ۱۵۷ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۴۰ درصد آن تخصیص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی با بیان اینکه اعتبارات استانی ما ۵۴ میلیارد تومان و اعتبارات عمرانی ما نیز ۴۲ میلیارد تومان بوده است، اظهار کرد: بعد از سفر دکتر جهانگیری به دنبال یک ظرفیت اعتباری جدید از محل ماده ۶۵ بودیم که در این راستا ۲۵۰ میلیارد تومان برای مجتمع‌های آبرسانی روستایی تأمین اعتبار خواهد شد.

پیش بینی دسترسی بخش عمده‌ای از روستاهای بالای ۲۰ خانوار به آب پایدار

امامی یادآور شد: امیدواریم با این اعتبار ۱۴ مجتمع آبرسانی ما تأمین اعتبار شده و تا دو سال آینده به بهره‌برداری برسد که با این اتفاق بخش عمده‌ای از روستاهای بالای ۲۰ خانوار به آب آشامیدنی سالم دسترسی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه شبکه فاضلاب بیرجند تا پایان سال آینده تکمیل می‌شود و مشکلات مردم در مناطقی چون مهر شهر در این حوزه رفع خواهد شد، بیان‌کرد: مشکل فاضلاب مجتمع هزار واحدی قاین نیز از سال‌ها قبل مطرح بوده که برای رفع آن گام‌های بسیار خوبی برداشته شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی گفت: در خصوص رفع مشکل این مجتمع هزار واحدی تاکنون شبکه داخلی آن کشیده و نصب انشعابات نیز به زودی عملیاتی می‌شود و خط انتقال نیز انجام شده است.

امامی با اشاره به مشکل پرتی آب در خراسان‌جنوبی یادآور شد: پرتی آب در بخش شهری ۳۰ درصد و در روستایی ۴۲ درصد است که حدود ۱۰ درصد از میانگین کشوری بالاتری است.