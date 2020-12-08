رشد دوباره تعداد جانباختگان کرونا در البرز/ ۱۸ فوتی در ۲۴ ساعت

محمد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعداد زیادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۸۳ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۶۷ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۳۲۸ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت ۱۸ بیمار کرونایی جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جانباختگان به ۲ هزار و ۴۰۹ نفر رسیده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۲۷ هزار و ۲۰۸ نفر اعلام کرد و گفت: همچنین از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۲۴ هزار و ۱۲۹ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.