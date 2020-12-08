به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری به عمل آمده رایزنی فرهنگی ایران در اتیوپی با دو رادیوی موج FM در اتیوپی با نام‌های Ahadu و Ethio FM، برنامه موسیقی شب‌های ایران با موضوعات مختلف حول شُعرای نامی ایران در این دو رادیو اجرا شد.

در این برنامه که با حضور یکی از شُعرا و یکی از اساتید دانشگاه آدیس آبابا برگزار شد، قسمت‌هایی از شعرهای شُعرایی نامداری چون فردوسی خوانده شد و کارشناسان در خصوص آن بحث کردند. در ادامه، کارشناسان برنامه به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون شعرهای مثنوی و معنوی و ارتباط آن با متصوفه در اتیوپی پرداختند.

این برنامه که به صورت همزمان با پخش موسیقی‌های سنتی کشورمان همراه بود، داستان کامل لیلی و مجنون توسط کارشناس مجری برنامه ابی تسو بیان شد و رایزن فرهنگی کشورمان نیز بخش‌هایی از شعرهای منظومه لیلی و مجنون اثر نظامی گنجوی را قرائت کرد.

بنابر اعلام این خبر، این برنامه از سوی شنوندگان اتیوپیایی مورد استقبال قرار گرفت و در صفحه Facebook رادیو نیز بازخورد آنها قابل مشاهده است. لینک برنامه در صفحه Facebook رادیوی مذکور به نشانی ذیل است: https://www.facebook.com/ahaduradio/videos/907392449797095