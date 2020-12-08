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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۱۶

با تلاش رایزنی فرهنگی ایران صورت گرفت

شاهنامه‌خوانی در رادیو اتیوپی

شاهنامه‌خوانی در رادیو اتیوپی

برنامه موسیقی شب‌های ایران با محوریت شاهنامه‌خوانی با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در دو رادیوی موج FM در اتیوپی با نام‌های Ahadu و Ethio FM اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری به عمل آمده رایزنی فرهنگی ایران در اتیوپی با دو رادیوی موج FM در اتیوپی با نام‌های Ahadu و Ethio FM، برنامه موسیقی شب‌های ایران با موضوعات مختلف حول شُعرای نامی ایران در این دو رادیو اجرا شد.

در این برنامه که با حضور یکی از شُعرا و یکی از اساتید دانشگاه آدیس آبابا برگزار شد، قسمت‌هایی از شعرهای شُعرایی نامداری چون فردوسی خوانده شد و کارشناسان در خصوص آن بحث کردند. در ادامه، کارشناسان برنامه به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون شعرهای مثنوی و معنوی و ارتباط آن با متصوفه در اتیوپی پرداختند.

این برنامه که به صورت همزمان با پخش موسیقی‌های سنتی کشورمان همراه بود، داستان کامل لیلی و مجنون توسط کارشناس مجری برنامه ابی تسو بیان شد و رایزن فرهنگی کشورمان نیز بخش‌هایی از شعرهای منظومه لیلی و مجنون اثر نظامی گنجوی را قرائت کرد.

بنابر اعلام این خبر، این برنامه از سوی شنوندگان اتیوپیایی مورد استقبال قرار گرفت و در صفحه Facebook رادیو نیز بازخورد آنها قابل مشاهده است. لینک برنامه در صفحه Facebook رادیوی مذکور به نشانی ذیل است: https://www.facebook.com/ahaduradio/videos/907392449797095

کد مطلب 5090726

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