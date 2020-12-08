کپسول اسپیس ایکس در کنار ایستگاه فضایی پارک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، کپسول باری دراگون به مقصد خود رسیده است. کپسول CRS-۲۱ شرکت اسپیس ایکس روز یکشنبه همراه یک موشک فالکون ۹ به ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب شد و دیشب به طور خودکار در کنار ماژول هارمونی این ایستگاه پهلو گرفت.

البته فرایند پارک کپسول ۱۰ دقیقه تاخیر داشت که دلیل این امر اختلالاتی با مرکز کنترل پروژه در زمین بود.

این نخستین کپسول اسپیس ایکس است که بدون کمک فضانوردان در آزمایشگاه فضایی پارک کرد. به طور معمول فضانوردان با استفاده از بازوی رباتیک «کانادارم۲» کپسول های باری را کنترل و آن را به ایستگاه متصل می کنند. البته کیت روبینز و ویکتور گلاور، دو فضانورد مستقر در ایستگاه فضایی بین المللی بر این عملیات نظارت داشتند.

همچنین این نخستین باری است که دو کپسول دراگون در ایستگاه فضایی بین المللی پهلو گرفته اند. کپسول دراگون کرویی که ماه گذشته ۴ فضانورد را به فضا برد نیز هم اکنون به ایستگاه فضایی بین المللی متصل است.

کپسول دراگون CRS-۲۱ حاوی آزمایش های علمی از جمله تراشه هایی از بافت برای کشت سلول های انسانی در فضا و ارگانوئیدهای مغز است. از آنجایی که این آخرین محموله ای است که در ۲۰۲۰ برای فضانوردان ارسال می شود، در کپسول غذاهای مختلفی مانند ماکارونی و پنیر و بوقلمون ارسال شد.