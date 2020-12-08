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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۳۰

تداوم وضعیت قرمز کرونا در اردبیل؛

کرونا خیال تغییر رنگ ندارد/بستری ۶۵ بیمار جدید کرونایی در اردبیل

کرونا خیال تغییر رنگ ندارد/بستری ۶۵ بیمار جدید کرونایی در اردبیل

اردبیل - وضعیت قرمز شیوع کرونا همچنان در استان اردبیل ادامه دارد و در ۲۴ ساعت گذشته ۶۵ بیمار جدید کرونایی بستری و آمار کل بستری‌ شدگان در بیمارستان های استان اردبیل به ۴۷۵ بیمار رسید.

شهرام حبیب زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در استان اردبیل پرداخت و اظهار کرد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته تعداد بستری‌های روزانه از بیماران بهبود یافته کرونایی بیمارستان‌ها پیشی گرفته و وضعیت شیوع کرونا با وجود اعمال محدودیت‌ها و پروتکل‌های بهداشتی در سطح استان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد.

وی افزود: ۶۵ تخت بیمارستانی در اختیار بیماران جدید کرونایی استان اردبیل قرار گرفته و تعداد کل بستری‌های موجود کرونایی نیز به ۴۷۵ بیمار رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های داغدار کرونایی از فوت ۱۱ بیمار جدید کرونایی در استان خبر داد و تصریح کرد: ۸۳ بیمار بدحال کرونایی نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان اردبیل بستری هستند و از حال عمومی مناسبی برخوردار نیستند.

حبیب زاده تعداد بهبود یافتگان کرونایی را ۵۲ نفر عنوان کرد و گفت: این بیماران با تشخیص کادر درمانی استان از بیمارستان‌ها مرخص شدند و ادامه روند درمان خود را در قرنطینه خانگی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام خواهند داد.

شب یلدا را به مجلس عزاداری عزیزانمان تبدیل نکنیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با اشاره به اینکه شهروندان بایستی در آستانه شب یلدا از حضور در تجمعات و دوره همی های خانوادگی اجتناب نمایند افزود: حضور در مهمانی‌های شب یلدا موجب افزایش تعداد مبتلایان و فوتی‌های ناشی از کرونا خواهد بود و وضعیت فوق قرمزی را در استان رقم خواهد زد.

وی ادامه داد: اعمال محدودیت‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی باید در شب یلدا نیز تداوم داشته باشد که در غیر این صورت هر خانه تبدیل به مراسم عزاداری خواهد شد.

کد مطلب 5090736

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