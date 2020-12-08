به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه کلیات «لایحه ساماندهی گورستان های تاریخی در منطقه ۱۴ تهران» در جریان دویست و پنجاهم و دومین جلسه شورای شهر به تصویب رسید، امروز به جزئیات این طرح پرداخته شد و احمد مسجد جامعی با اشاره به اینکه از میان گورستان های تاریخی تهران در جریان ساماندهی امامزاده عبدالله و ابن بابویه خیلی آسیب دیده اند و با وجود ارزش های تاریخ و شناسنامه‌ای که قبور داشته اند، همه یکسان سازی شده است، گفت: ساماندهی به معنای یکسان سازی نیست، وقتی می گوییم ساماندهی به معنایی این است که حداقل دخالت را داشته باشیم و مقداری از تاریخ تهران در این گورستان هاست.

مسجد جامعی در موافقت با این طرح گفت: در متن بودجه ۳ گورستان مطرح شده و در مابقی گورستانهای تاریخی از لایحه کنار گذاشته شده اند.

حامد مظاهریان با اعلام این تذکر که ماهیت گورستان های دولاب این است که مالکیتش برای ایران نیست و برای چند کشور است گفت: اما ابن بابویه و امامزاده عبدالله با اوقاف است.

وی افزود: این مجموعه طرح کامل است و اگر اضافاتی داشته باشد اجرای آن پیچیده تر می شود. بهتر است برای مابقی در بودجه سال آینده تصمیم گیری شود.

در نهایت تغییر عنوان لایحه به «ساماندهی حفاظت شامل ۵ گورستان و آرامستان های ابن بابویه و امامزاده عبدالله» به رای گذاشته شد. و این پیشنهاد با ۸ موافق و ۱۰ مخالف به تصویب نرسید.

در ادامه این جلسه به پیشنهاد جایگزینی اصطلاح باززنده سازی / بازآفرینی به جای «احیا» که از سوی مسجد جامعی مطرح شده بود با مخالفت صدراعظم نوری مواجه شد و گفت: احیا در فرهنگ لغت به معنای آباد کردن زمین است.

علی اعطا نیز در جایگاه موافق گفت: در ادبیات و تخصصی این حوزه چند کلمه مطرح شده و باززنده سازی هم معنی است اما در سالهای اخیر به عنوان معادل سازی فارسی بیشتر استفاده می شود. قرار است این مرکز جنبه گردشگری داشته باشد و از این جهت احیا و باززنده سازی کلمه بهتری است. در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید.

در این جلسه درباره تغییر نام این میدانگاه به مجموعه دولاب / بهشت مریم به جای «میدان صلح» که به پیشنهاد احمد مسجد جامعی مطرح شده بود گفتگو شد و

صدراعظم نوری گفت: ما این نام را برای فضای بیرونی و میدانگاهی می خواهیم تا این میدانگاه، میدانی برای صلح جهانی نامیده شود.

اعطا در انتقاد به این مساله گفت: این پروژه اصلاً تمام شده و در پروسه اجرایی است و اینکه درباره رویکرد آن بحث شود بی فایده است.

درنهایت با موافقت اعضا نامگذاری این محوطه به عهده کمیته نامگذاری گذاشته شد.

سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرای تهران نیز در واکنش به طرح این لایحه در این جلسه گفت: این طرح از دهه ۸۰ روی زمین مانده بود و از سوی این شورا از طریق ۳ کمیسیون پیگیری شد و منجر به یک کار وسیع می شود.