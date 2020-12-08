۱۴۲۵ هکتار از مراتع اسفراین نهال کاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و به مناسبت روز جهانی خاک، مدیرکل منابع طبیعی, رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی به همراه فرماندار اسفراین از محل اجرای پروژه ترسیب کربن منطقه ابری تپه اسفراین بازدید کردند.

حسن وحید، مدیرکل منابع طبیعی خراسان شمالی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: طرح احیای مراتع در سطح ۵۰۰ هکتار بااعتباری بالغ‌بر ۵۰ میلیارد ریال در منطقه ابری تپه اسفراین توسط تشکل‌های مردم‌نهاد در حال اجراست.

وی از اجرای عملیات نمادین احیای مناطق بیابانی استان با یاد شهید هسته‌ای کشور، شهید فخری زاده در اسفراین خبر داد و گفت: بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی مراتع استان، امسال احیا خواهد شد.

وحید هدف از اجرای این طرح را علاوه بر حفاظت از منابع خاکی و بیابانی و همچنین حفاظت از منابع آبی، استفاده از مشارکت مردمی در کمک به اشتغال جوامع محلی عنوان کرد.

عبدالله یوسفی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی نیز با اشاره به اهمیت حفاظت از خاک و منابع گیاهی گفت: سالانه در کشور مقدار زیادی تلفات خاک به دلیل فرسایش داریم که وظیفه همه ما حفاظت از اراضی بیابانی و جلوگیری از فرسایش خاک است تا بستر تولید برای نسل‌های آتی حفظ شود.

پروژه ترسیب کربن یکی از موفق‌ترین طرح‌های عمرانی روستایی است

طاهر رستمی، فرماندار اسفراین نیز با اشاره به اجرای طرح تعمیم ترسیب کربن در شهرستان اظهار داشت: اسفراین تجربه خوبی برای پذیرش طرح‌های توسعه مشاغل خرد خانگی دارد؛ همان‌طور که در اجرای پروژه‌های ترسیب کربن نیز موفق عمل کرده است.

وی افزود: در اجرای طرح ترسیب کربن، هزار و ۴۲۵ هکتار از مراتع شهرستان بوته کاری و نهال‌کاری خواهد شد.

رستمی بابیان اینکه پوشش گیاهی و بیابان‌زدایی با به تأخیر انداختن رواناب، موجب کاهش فرسایش خاک می‌شود بیان کرد: تجربه برخی از طرح‌های موفق نشان می‌دهد که بهترین راهکار برای کمک به اشتغال روستاییان، مداخله آنها در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های اشتغال‌زاست که پروژه ترسیب کربن یکی از موفق‌ترین طرح‌های عمرانی روستایی است.