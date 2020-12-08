به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران اعلام کرد: بر اساس نرخنامه جدید، قیمت محصولات فرنگی در میادین میوه و تره بار کاهش پیدا کرده یا ثابت مانده و از اختلافی برابر ۳۵ درصد با میانگین قیمت‌های سطح شهر برخوردار است.

قیمت انواع سبزیجات و صیفی‌جات در میادین میوه و تره بار و میزان کاهش هر یک از محصولات به شرح زیر اعلام شده است:

۱- چغندر با ۳۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۵,۲۰۰ تومان

۲- خیار گلخانه‌ای با ۵۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۷,۷۰۰ تومان

۳- خیار رسمی و رویال با ۲۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۶,۳۰۰ تومان

۴- نعناع و جعفری با ۹۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۴,۶۰۰ تومان

۵- شلغم با ۳۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۴,۹۰۰ تومان

۶- فلفل دلمه سبز با هزار تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۵,۹۰۰ تومان

۷- کاهوی پیچ سالادی با ۱,۷۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۴,۸۰۰ تومان

۸- کاهوی رسمی پاک‌کرده با ۱۱۰۰ کاهش؛ هر کیلوگرم ۳,۸۰۰ تومان

۹- کدوی مسمایی با ۳۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۵,۲۰۰ تومان

۱۰- کلم بروکلی با ۶۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۷,۳۰۰ تومان

۱۱- کلم قرمز با ۲۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۵,۶۰۰ تومان

۱۲- کلم سفید با ۷۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۲,۸۰۰ تومان

۱۳- گُل کلم با ۳۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلو گرم ۶,۲۰۰ تومان

۱۴- گوجه فرنگی گلخانه‌ای با ۵۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۹,۳۰۰ تومان