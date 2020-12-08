به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مسلم بیان کرد: وضعیت سبزوار از نظر شیوع کرونا نارنجی اعلام شده است اما اعمال محدودیت‌های صنفی مطابق با این وضعیت از روز شنبه ۲۲ آذر ماه اعمال خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بیان کرد: تغییر وضعیت قرمز و حاد شهرستان سبزوار و کاهش آمار مبتلایان به بیماری کووید ۱۹، بستری روزانه و مرگ و میر این بیماران پس از هفته‌ها بر اثر رعایت پروتکل‌ها و عمل به مصوبات ستاد ملی کرونا بوده است.

وی اضافه کرد: تست تشخیص سریع کرونا در مراکز بهداشت توحید شهر و جعفرآباد این شهر توزیع شده که با تشخیص زودرس و قرنطینه مبتلایان به بیماری کووید ۱۹، از گسترش شیوع این ویروس جلوگیری خواهد شد.