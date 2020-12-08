به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانکه صبح سه‌شنبه در نشست خبری که در محل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد، گفت: بیش از دو میلیارد نفر از مردم دنیا نیازمند خدمات توانبخشی هستند. همچنین ۳۰ درصد مردم دنیا نیز به رغم آنکه معلول نیستند، اما به دلیل محدودیت‌هایی که‌دارند می‌بایست از خدمات توانبخشی برخوردار شوند.

وی با اشاره به افزایش جمعیت سالمندی در ایران، بر ضرورت توسعه خدمات توانبخشی تأکید کرد و افزود: خدمات توانبخشی می‌تواند به افرادی که دچار معلولیت و محدودیت هستند، کمک کند تا از توانمندی‌های نسبی در زندگی خود برخوردار شوند.

خانکه با اشاره به تأسیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۷۱ اظهار داشت: وظیفه این دانشگاه، تولید شواهد علمی برای ارائه خدمات توانبخشی بوده که در این زمینه ۲۲ گروه تخصصی فعالیت دارند.

وی با اشاره به وجود یک بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی توانبخشی در کشور افزود: آنچه مسلم است در حال حاضر به ازای هر هزار نفر جمعیت ۱.۲ تخت بیمارستانی داریم اما برای خدمات توانبخشی متأسفانه به ازای هر یک میلیون نفر، فقط یک تخت توانبخشی داریم.

خانکه با اعلام این مطلب که دچار فقر تخت توانبخشی در کشور هستیم، تأکید کرد: نبود متولی مشخص برای خدمات توانبخشی در نظام سلامت، مهمترین چالش در گسترش خدمات توانبخشی است.

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به این مطلب که یک‌سوم مردم نیاز به خدمات توانبخشی دارند، ادامه داد: تا زمانی که در ساختار نظام سلامت به سطح سوم یعنی خدمات توانبخشی توجه نشود، نمی‌توان در این زمینه موفق بود.

خانکه در ادامه با اشاره به اهمیت خدمات توانبخشی گفت: بررسی‌ها نشان داده حداقل پنج درصد بیماران کرونایی دچار مشکلات اسکلتی و اعصاب و روان می‌شوند که نیازمند دریافت خدمات توانبخشی هستند.

وی با عنوان مطلب که خدمات توانبخشی، خدمات گرانی هستند که می‌بایست تحت پوشش بیمه‌ها قرار گیرند، افزود: متأسفانه این خدمات فقط در کلانشهرها دیده می‌شود و تا زمانی که خدمات توانبخشی در نظام شبکه ادغام نشود، نمی‌توان این خدمات را به دورافتاده‌ترین مناطق کشور ارجاع داد.

در ادامه این نشست خبری، محمدرضا خدایی معاون آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، به ساختار و حیطه فعالیت دانشگاه کرد و گفت: این دانشگاه با ۲۲ گروه آموزشی تخصصی و هشت مرکز تحقیقات، علاوه بر تعلیم و تربیت بیش از یک هزار و ۸۰۰ نیروی متخصص در رشته‌های خاص سه حوزه سلامت (رفاه و سلامت اجتماعی، سلامت روانی و توانبخشی)، تمامی خدمات مربوط به این سه حوزه را از طریق دو بیمارستان تخصصی و دو کلینیک پزشکی و توانبخشی به بیماران و نیازمندان ارائه می‌دهد.

وی افزود: این دانشگاه به دلیل وجود ظرفیت‌های علمی و تخصصی و امکانات منحصر به فرد، در اجرای پروژه‌های ملی و منطقه‌ای مشارکت داشته و شایستگی کامل خود را در تولید شواهد علمی، استانداردها، پروتکل‌ها و گایدلاین های حوزه‌های مربوطه جهت استفاده در سطح کشور، نشان داده است.