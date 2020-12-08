تکمیل سد نرماب برای گلستان حیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس پیش از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح پروژه‌های صنعت آب و برق گلستان اظهار کرد: اجرای سیکل ترکیبی نیروگاه برق علی آبادکتول و تکمیل مخزن سد نرماب چهل چای مینودشت برای استان حیاتی است.

وی از اختصاص اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومانی برای سد نرماب خبر داد و گفت: بهره برداری از این سد جلوی بروز خسارات آتی سیلاب‌های احتمالی را می‌گیرد.

حق شناس به افتتاح شده برق در استان اشاره کرد و افزود: این پروژه‌های در راستای بهینه سازی شبکه، افزایش ظرفیت شبکه و تعویض سیم‌های بوده است.

استاندار گلستان ادامه داد: وضعیت گلستان در تأمین برق متناسب با نیاز استان بوده و امروز شاهد بهره برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی با مشارکت بخش خصوصی هستیم.

وی با بیان اینکه گلستان در تأمین آب شرب شهری و روستایی نیازمند توجه بیشتری است، اضافه کرد: در حال حاضر درصد برخورداری آب شرب روستایی استان ۷۳ درصد بوده که از میانگین کشوری دو درصد کمتر است.

حق شناس تأکید کرد: در بودجه ۱۴۰۰ توجه خاص به تکمیل سد شصت‌کلا (میرداماد) شده و امیدواریم با مساعدت لازم در این بخش، کمبودهای آب شرب مردم گرگان برطرف شود.