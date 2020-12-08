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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۲

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران؛

۶۴ طرح پژوهشی مقابله با کرونا برای حمایت تصویب شد

۶۴ طرح پژوهشی مقابله با کرونا برای حمایت تصویب شد

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران از ۶۴ طرح پژوهشی برای مقابله با کرونا حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در فروردین ماه فراخوانی در حوزه «مقابله با کرونا» منتشر کرد. پژوهشگران نیز از حوزه‌های گوناگون علمی دست به کار شدند تا از این فرصت حمایتی استفاده کنند.

طرح های پژوهشی از سراسر کشور ارسال شد. موضوعات پژوهشی در زمینه پیشگیری، درمان و مقابله با عوارض فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بیماری کرونا اولویت این فراخوان بود.

در نهایت نیز از میان ۳۹۵ طرح ارسالی پس از تایید نهایی ۶۴ طرح برای دریافت حمایت مصوب شد. این طرح ها از حوزه های گوناگون علمی است. ۲۰ طرح در زمینه تغییرات اقلیم، ۲۳ طرح در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، ۵ طرح فنی و مهندسی، ۷ طرح علوم پزشکی و ۹ طرح علوم پایه مصوب شد.

کد مطلب 5090786

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