تحول انسانی و تغییر جامعه اساسی ترین پایه تمدن اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم یعقوبی صبح امروز در نشست با ائمه جمعه استان که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، به تبیین رسالت خطیر ائمه جمعه و جماعات پرداخت و اظهار کرد: این رسالت در تداوم رسالت انبیای الهی، رسول اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی ادامه داد: پایه‌های تمدن سازی و حرکت پیامبر اکرم (ص) در صدر اسلام خردمندی، عقلانیت، اخلاق تربیتی و قانون است؛ یعنی همان‌گونه که دین ما به عقل و خردمندی توجه می‌کند در کنار آن به اخلاق و قانون مداری و رعایت حقوق دیگران نیز تأکید کرده است.

وی افزود: رسول گرامی اسلام تأکید دارند باید امت معتدل باشیم یعنی نه افراط و نه تفریط در مکتب اسلام پذیرفته نیست اما باید در تمام حوزه‌ها دست برتر را داشته باشیم.

حجت الاسلام یعقوبی تصریح کرد: بر این اساس پایه‌های تمدن اسلامی درگرو تحول از درون است.

رئیس شورای استانی حوزه علمیه خراسان شمالی بیان داشت: انسان‌سازی از درون و تحول در حوزه جان و سپس ایجاد تحول در حوزه جامعه اساس تمدن سازی اسلامی را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به مشکلات تمدن غرب افزود: تمدن غرب ظاهری، فاقد محتوا و از درون خالی است که از حل مشکلات خود ناتوان است.

حجت الاسلام یعقوبی گفت: تمدن اسلامی انسان‌ها را از درون متحول می‌کند؛ اما به این قانع نیست بلکه تأکید دارد باید تحول در درون انسان روی داده و در بیرون و متن جامعه نیز تغییر حاصل شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در انتها بیان کرد: روش‌های هدایتی پیامبر گرامی اسلام (ص) برای همه زمان‌ها و مکان‌ها درس‌آموز است؛ از این رو همه ما باید بکوشیم سنگرهای امامت جمعه را با اقتدا به روش‌های هدایتی پیامبر اکرم (ص)، تحول‌آفرین و تمدن ساز قرار دهیم.