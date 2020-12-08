آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن استان البرز در وضعیت هشدار زرد آلودگی هوا اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از استقرار جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی تا اوایل هفته بعد است.

وی افزود: نتیجه این امر افزایش سریع آلاینده‌ها به دلیل استقرار پرفشار سرد و چگال سطح زمین و رخداد چندین لایه وارونگی دمایی به صورت پی در پی است که کیفیت هوای استان را در این مدت به تناوب در سطح ناسالم برای گروه‌های حساس و بالاتر قرار خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه این امر که به دلیل انباشت و افزایش غبار و غلظت آلایندهاست تمامی کلانشهرهای استان را متأثر از خود خواهد کرد، تصریح کرد: توصیه می‌کنیم شهروندان به ویژه افراد کهنسال و بیماران ریوی از منزل خارج نشوند و از هرگونه اقدامی که باعث افزایش آلودگی هوا می‌شود پرهیز شود.

احتمال سقوط بهمن

وی ادامه داد: پیامد استقرار جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی مه آلودگی، یخبندان و روند افزایش آلاینده‌ها خواهد بود، در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی مه‌آلودگی، کاهش میدان دید و احتمال سقوط بهمن رخ خواهد داد، همچنین یخبندان سبب لغزندگی سطح جاده خواهد شد.

بهارونداحمدی با بیان اینکه هوای امروز البرز قسمتی البرزی تا نیمه‌ابری، مه‌آلود، همراه با یخبندان، کاهش موقت ابر و افزایش آلاینده‌هاست، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۳ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۵- درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۴ متر بر ثانیه است.

وی بیان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی، فردا آسمان البرز کمی البرزی تا نیمه‌ابری، مه‌آلود، همراه با یخبندان، کاهش موقت ابر و افزایش آلاینده‌هاست.

مدیرکل هواشناسی البرز در پایان به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۴ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۴- درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۴ متر بر ثانیه است.