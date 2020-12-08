  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۱۲

با صدور مجوز لازم انجام می‌‎شود؛

آغاز لیگ والیبال نشسته با برگزاری دیدارهای گروه «ب»

آغاز لیگ والیبال نشسته با برگزاری دیدارهای گروه «ب»

فصل جدید لیگ برتر والیبال نشسته مردان از هفته آینده با برگزاری سه دیدار هفته نخست از گروه «ب» آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، با صدور مجوز برگزاری رقابت‌های ورزشی از سوی ستاد ملی کرونا، مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته مردان در گروه ( B ) از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ آذر ماه به میزبانی فولاد شهر اصفهان با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.

*شرایط برگزاری این رقابت ها به این شرح است:

* میزبان رقابت‌ها، سالن ورزشی را ضدعفونی کرده و در اختیار فدراسیون قرار دهد.
* تمام تیم‌ها موظف هستند تست PCR بازیکنان و عوامل فنی را تا قبل از ۷۲ ساعت انجام داده و به سرپرست مسابقات تحویل دهند و می بایست در ۳ روز مسابقات در قرنطینه کامل قرار گیرند.
* فضای مناسبی برای داوران، عوامل فنی و تغذیه آنها مهیا شود.
* آمبولانس و پزشک در محل مسابقات باید حضور داشته باشند.

* قراردادهای بازیکنان و عوامل فنی، لیست بازیکنان شب قبل از رقابت‌ها باید به سرپرست فنی تحویل داده شود.

*برنامه هفته نخست مسابقات به این شرح است:

دوشنبه ۲۴ آذر ماه
* مس شهر بابک کرمان - تیم سپیدرود رشت

سه شنبه ۲۵ آذرماه
* ذوب آهن اصفهان - مس شهر بابک کرمان

چهارشنبه ۲۶ آذرماه
* ذوب آهن اصفهان - تیم سپیدرود رشت

گفتنی است مسابقات گروه (A)  پس از مساعد شدن شرایط شهر تیم میزبان نسبت به بیماری کرونا و با تائید فدراسیون برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5090804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها