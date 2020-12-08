آغاز لیگ والیبال نشسته با برگزاری دیدارهای گروه «ب»

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، با صدور مجوز برگزاری رقابت‌های ورزشی از سوی ستاد ملی کرونا، مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته مردان در گروه ( B ) از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ آذر ماه به میزبانی فولاد شهر اصفهان با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.

*شرایط برگزاری این رقابت ها به این شرح است:

* میزبان رقابت‌ها، سالن ورزشی را ضدعفونی کرده و در اختیار فدراسیون قرار دهد.

* تمام تیم‌ها موظف هستند تست PCR بازیکنان و عوامل فنی را تا قبل از ۷۲ ساعت انجام داده و به سرپرست مسابقات تحویل دهند و می بایست در ۳ روز مسابقات در قرنطینه کامل قرار گیرند.

* فضای مناسبی برای داوران، عوامل فنی و تغذیه آنها مهیا شود.

* آمبولانس و پزشک در محل مسابقات باید حضور داشته باشند.

* قراردادهای بازیکنان و عوامل فنی، لیست بازیکنان شب قبل از رقابت‌ها باید به سرپرست فنی تحویل داده شود.

*برنامه هفته نخست مسابقات به این شرح است:

دوشنبه ۲۴ آذر ماه

* مس شهر بابک کرمان - تیم سپیدرود رشت

سه شنبه ۲۵ آذرماه

* ذوب آهن اصفهان - مس شهر بابک کرمان

چهارشنبه ۲۶ آذرماه

* ذوب آهن اصفهان - تیم سپیدرود رشت

گفتنی است مسابقات گروه (A) پس از مساعد شدن شرایط شهر تیم میزبان نسبت به بیماری کرونا و با تائید فدراسیون برگزار خواهد شد.