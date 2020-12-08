صنعت به کمک تئاتر آمد!/ حمایت ۲ میلیاردی از تئاتر «مقاومت»

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت با حضور حمید نیلی دبیر و توحید معصومی دبیر اجرایی این دوره جشنواره صبح امروز سه شنبه ۱۸ آذر ماه در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

حمید نیلی در ابتدای این نشست گفت: در ایام برگزاری جشنواره سختی‌های بسیاری وجود داشت که مهمترین‌ش کرونا بود که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مراحل مختلف را سپری کردیم.

وی افزود: یکی از مزایای جشنواره هفدهم تنوع آثار جشنواره است. از ویژگی‌های این دوره حضور قشر دانشجویی است که کمک می‌کند نگاه‌های جدیدی به تئاتر مقاومت و دفاع مقدس مطرح شود. امیدوارم شکاف ایجاد شده بین تئاتر مقاومت و بدنه دانشجویی برداشته شود.

نیلی در ادامه سخنان خود حضور هیأت‌های مختلف انتخاب و داوری را نوعی مجاهدت دانست و گفت: در این دوره از جشنواره از نصرالله قادری و کوروش زارعی در اختتامیه جشنواره قدردانی خواهد شد.

دبیر جشنواره هفدهم اظهار کرد: هدف ما این بود جشنواره در سطح کشور گسترده شود و دوست داشتیم جشنواره در استان‌های مختلف برگزار شود. از این رو بنا شد بخش دانشجویی در مشهد و بخش خیابانی در شیراز برگزار شود که به دلیل شرایط کرونایی این امر میسر نشد.

وی پیوند صنعت و هنر نمایش را به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های این دوره از جشنواره ذکر کرد و توضیح داد: مس سرچشمه رفسنجان و همراه اول در پیش بردن این جشنواره و برگزاری آن ما را همراهی و حمایت کردند. همه دوست دارند در بحث جشنواره از جشنواره‌های سینمایی حمایت کنند که امیدوارم جشنواره تئاتر «مقاومت» فتح بابی در این زمینه باشد.

نیلی ادامه داد: قرار است ۲ اثر برگزیده را به جشنواره تئاتر فجر و ۲ اثر برگزیده را به جشنواره تئاتر دانشگاهی ارائه و همچنین از آثار برگزیده جشنواره برای اجرای عمومی حمایت کنیم.

وی تأکید کرد: ما امسال جایزه «حاج قاسم» را طراحی کردیم تا یاد و خاطره این سردار بزرگ را گرامی بداریم.

در ادامه توحید معصومی درباره جزییات برگزاری جشنواره توضیحاتی را ارائه داد.

وی اظهار کرد: معتقدم یک جشنواره موفق از تدوین یک فراخوان درست شکل می‌گیرد که ما برای شکل‌گیری یک فراخوان با کیفیت از بهمن سال ۹۸ بارها و بارها فراخوان را نوشتیم.

معصومی یادآور شد: ما جشنواره را باید در ابتدای آذر برگزار می‌کردیم که با موج سوم شیوع کرونا مواجه شدیم و قرار شد جشنواره هفدهم با کمی تأخیر و از ۲۵ آذر برگزار شود. قصدمان هم این بود که جشنواره را به صورت زنده برگزار کنیم که به دلیل شرایط موجود به برگزاری جشنواره به صورت آنلاین رسیدیم. البته این تجربه تاکنون در حوزه تئاتر در سطح و گستردگی جشنواره تئاتر «مقاومت» انجام نشده بود.

وی ادامه داد: در بخش خیابانی فقط اجرا برای هیأت داوران خواهد بود تا شرایط و پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود. البته برای آثار این بخش حمایت برای اجرای عمومی بعد از برگزاری جشنواره مدنظر قرار دارد.

دبیر اجرایی جشنواره هفدهم اعلام کرد در ایام جشنواره آثار هر روز از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روی سایت تیوال قابل مشاهده است و بهای بلیت ۵ هزار تومان تعیین شده است؛ همچنین کارگاه‌های آموزشی و نقد و بررسی آثار به صورت زنده پخش می‌شوند.

معصومی در ادامه سخنان خود گفت: در هرکدام از بخش‌های صحنه‌ای و کودک و نوجوان در اختتامیه جشنواره یک اثر برگزیده از نگاه مخاطبان را معرفی خواهیم کرد از این رو مخاطبان می‌توانند بعد از تماشای نمایش امتیاز و نظر خود در خصوص اجرا را روی سایت تیوال اعلام کنند. همچنین به نقد برگزیده و به یک اثر از نگاه منتقدان نیز جایزه اهدا خواهد شد.

وی اعلام کرد در این دوره از جشنواره ۳ عنوان کتاب منتشر می‌شود.

معصومی درباره کمک هزینه گروه‌ها و بخش‌های مختلف بیان کرد: ما برای اولین بار به گروه‌های صحنه‌ای و کودک و نوجوان مبلغ ۲ میلیون تومان کمک هزینه تمرین ارائه دادیم و به آثاری که به بخش نهایی جشنواره راه پیدا کردند نیز بسته به شرایط گروه‌ها کمک هزینه پرداخت خواهیم کرد.

وی بودجه جشنواره هفدهم را ۲ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: این بودجه برای جشنواره کافی نبود و برآورد ما برای برگزاری جشنواره ۴ میلیارد تومان است که مابقی بودجه را از طریق اسپانسر همراه اول و مس سرچشمه تأمین می‌کنیم.

در پایان این نشست با حضور محمد روح‌الامین پوستر هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر «مقاومت» رونمایی شد.