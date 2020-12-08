انتقاد از عدم تعیین تکلیف احداث زیرگذر ماهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی صبح سه شنبه در نشست با بخشداران شهرستان کرمان با حضور فرماندار شهرستان کرمان با اشاره به مشکلات مربوط به بخش ماهان گفت: شیوع کرونا موجب وارد آوردن آسیب به بخش گردشگری ماهان شده است.

پورابراهیمی افزود: حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر در بخش گردشگری ماهان به دلیل شیوه کرونا بیکار شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه معین اقتصادی برای بخش ماهان در نظر گرفته نشده است، تصریح کرد: مشکل کمبود زمین برای برخی پروژه‌ها مانند پرورش طیور در بخش ماهان باید بررسی و رفع شود.

وی با اشاره به اینکه اختیار اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری و شورا، از بخشداری گرفته و به فرمانداری واگذار شده تا به ادارات مربوطه واگذار شود بیان کرد: این امر سبب شده برخی هزینه کردها در جای مناسب خودش رخ ندهد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرک صنعتی ماهان فقط برای مواد غذایی تعریف شده و اجازه فعالیت به سایر صنایع داده نمی‌شود که باید این مشکل مورد بررسی قرار گیرد.

وی ضمن انتقاد ار عدم تعیین تکلیف احداث زیرگذر ماهان تصریح کرد: تأمین آب آشامیدنی بخش ماهان و برخی از روستاها مشکل دیگر شهر ماهان است که نیازمند بررسی و رفع است.

قابلیت گردشگری شهداد نادیده گرفته شده است

پورابراهیمی همچنین به مشکلات بخش شهداد اشاره کرد و گفت: قابلیت گردشگری در بخش شهداد نادیده گرفته شده و امکانات گردشگری بسیار اندک است در حالی‌که رونق اقتصادی در شهداد می‌تواند سبب رونق شهرستان کرمان شده و آن را پشتیبانی کند.

وی ادامه داد: جاده نهبندان که به لحاظ امنیتی و گردشگری اهمیت استراتژیک بالایی دارد مدتهاست به دلیل نبود اعتبار لازم بازگشایی نمی‌شود که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی به مشکلات آبخیزداری در شهداد و جاری شدن سیل‌ها در این منطقه اشاره کرد و گفت: روان آب‌ها و سیلاب طی دو سال اخیر خسارات زیادی به این بخش وارد کرده است که رفع این مشکل نیازمند تخصیص بودجه است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پروژه ساخت هتل شهداد باید مورد حمایت قرار گیرد افزود: فروش محصولات صنایع دستی شهداد نیز باید مورد حمایت بیشتر قرار گیرد.

برخی روستاهای راین از گاز طبیعی محروم هستند

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بخش راین اشاره و تصریح کرد: گازکشی به تعدادی از روستاهای این بخش هنوز انجام نشده است.

وی با اشاره به وجود نداشتن جایگاه سی ان جی در شهر راین وجود گفت: احداث این جایگاه با توجه به مشکلات اقتصادی هزینه زیادی در بر دارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مرکز پلیس به اضافه ۱۰ در شهر راین وجود ندارد، تاکید کرد: مردم باید برای دستیابی به این مرکز به کرمان مراجعه کنند و باید در این خصوص اقدام لازم انجام شود.

در این نشست مقرر شد بخشداران مشکلات مربوط به حوزه استحفاظی خود را در چهار حوزه ارتباطات، بنیاد مسکن، آب آشامیدنی و راهداری و راه روستایی را جمع‌بندی و ظرف یک روز گزارش را به فرمانداری تحویل دهند تا متناسب با آن جلسات تخصصی با مدیران مربوطه با حضور پورابراهیمی برگزار شود.

در این نشست بخشداران نیز به بیان مشکلاتِ خارج از موضوعات چهارگانه فوق در بخش‌های خود پرداختند.