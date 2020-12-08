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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۲۲

ابراز امیدواری وزیر اقتصاد و دارایی نسبت به واگذاری سرخابی‌ها

ابراز امیدواری وزیر اقتصاد و دارایی نسبت به واگذاری سرخابی‌ها

وزیر اقتصاد و دارایی ابراز امیدواری کرد که وعده دولت دوازدهم برای خصوصی‌سازی پرسپولیس و استقلال به زودی عملیاتی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، جلسه هماهنگی مراحل خصوصی‌سازی دو باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس عصر دیروز (دوشنبه) در دفتر وزیر امور اقتصاد و دارایی  با حضور وزیر ورزش و جوانان، رییس و معاونین سازمان خصوصی‌سازی، معاونین وزارت ورزش و جوانان، مسئولین سازمان حسابرسی و مدیران ذیربط دو باشگاه برگزار شد.

در این نشست  آخرین مراحل مستندسازی و تهیه گزارش‌های مالی و حسابرسی مورد نیاز برای طرح در شورای پذیرش بازار سرمایه برای  خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بحث ،بررسی و تبادل نظر شد.

در ادامه این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی از اقدامات بعمل آمده توسط دکتر سلطانی فر وزیر ورزش وجوانان ، سازمان  خصوصی‌سازی و مدیران استقلال و پرسپولیس  برای خصوصی‌سازی و ورود این دو باشگاه مردمی به بازار سرمایه قدردانی کرد.

وی در ادامه  خواستار تسریع در انجام مراحل نهایی تهیه مستندات برای طرح در شورای پذیرش بازار فرابورس شد و ابراز امیدواری کرد که این وعده دولت دوازدهم بزودی عملیاتی و محقق شود.

کد مطلب 5090816

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