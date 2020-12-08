به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، جلسه هماهنگی مراحل خصوصی‌سازی دو باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس عصر دیروز (دوشنبه) در دفتر وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور وزیر ورزش و جوانان، رییس و معاونین سازمان خصوصی‌سازی، معاونین وزارت ورزش و جوانان، مسئولین سازمان حسابرسی و مدیران ذیربط دو باشگاه برگزار شد.

در این نشست آخرین مراحل مستندسازی و تهیه گزارش‌های مالی و حسابرسی مورد نیاز برای طرح در شورای پذیرش بازار سرمایه برای خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بحث ،بررسی و تبادل نظر شد.

در ادامه این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی از اقدامات بعمل آمده توسط دکتر سلطانی فر وزیر ورزش وجوانان ، سازمان خصوصی‌سازی و مدیران استقلال و پرسپولیس برای خصوصی‌سازی و ورود این دو باشگاه مردمی به بازار سرمایه قدردانی کرد.

وی در ادامه خواستار تسریع در انجام مراحل نهایی تهیه مستندات برای طرح در شورای پذیرش بازار فرابورس شد و ابراز امیدواری کرد که این وعده دولت دوازدهم بزودی عملیاتی و محقق شود.