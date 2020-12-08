کاهش سن مصرف مواد مخدر/ مسیر زندگی پس از بهبودی معتادان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، چرخه سودآور تجارت مواد مخدر باعث شده این مسئله به راحتی قابل ساماندهی نباشد و نیاز است که برای رفع این معضل طرحی نو اندیشیده شود تا بتوان آن را تحت کنترل درآورد و مهار کرد کما اینکه مانند تجربه سال‌های اخیر سال به سال بر تعداد معتادان و کشفیات انواع مواد مخدر افزوده خواهد شد و روز به روز نیز این مساله ابعاد پیچیده‌تری پیدا می‌کند.

وجود معتادان آشکار یا متجاهر و قرارگیری فارس در بین پنج استانی که بیشترین میزان مصرف مواد مخدر و کشفیات این کالای افیونی را دارد این دیار گردشگر پذیر را از وجود این معضل کهنه خسته کرده است.

این روزها معضل اعتیاد نه تنها گریبان قشر ضعیف جامعه را گرفته بلکه گروهی از مرفهان و برخی نخبگان نیز به این درد دچار شده‌اند و در دورهمی و محفل‌های شبانه نوع صنعتی و سنتی مواد افیونی را به صورت ترکیبی استفاده می‌کنند.

این معضل نیز همانند بسیاری دیگر از چالش‌های جامعه بشری مربوط به جغرافیای خاصی نیست و اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی محسوب می‌شود که عوارض ناشی از آن برای جامعه بشری تهدیدی جدی محسوب و می‌تواند به رکود اجتماعی در زمینه‌های مختلف منجر شود.

این بلای خانمان سوز و ترسناک قدرت تفکر، نوآوری، کوشش و سازندگی را در انسان و خصوصاً جوانان جامعه گرفته و می‌تواند بنیان خانواده‌ها را هدف قرار دهد. مدیرکل بهزیستی فارس گفت: کاهش سن مصرف مواد مخدر، بزرگترین آسیب اجتماعی جامعه امروز است.

در پیوند با این ناهنجاری و آسیب اجتماعی در خبری که از سوی روابط عمومی بهزیستی فارس منتشر شد؛ محمد صادق کشفی نژاد مدیرکل بهزیستی استان فارس در دیدار با معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، اظهار کرد: لازم است برای نسل جدید برنامه ریزی کرده و تلاش کنیم تا نسل قوی و قدرتمندی برای آینده تربیت نمائیم.

وی با تاکید بر اهمیت پیشگیری در برنامه‌های بهزیستی گفت: توجه به نسل پایه، پیشگیری و آموزش می‌تواند بسیاری از هزینه‌های ناشی از آسیب‌های اجتماعی در آینده را کاهش دهد و نسل قوی و سالمی را تربیت کند.

کشفی نژاد با بیان اینکه اجرای طرح آموزش و پیشگیری از محلات، یک برنامه مهم و زیربنایی است، عنوان کرد: علاوه بر تداوم آموزش و پیشگیری می‌بایست جامعه هدفی که هم اکنون در مراکز نگهداری قرار دارند مدام رصد شده و رها نشوند.

به عقیده معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس قرار دادن معتادان در مسیر صحیح زندگی، بهترین راه برای عدم بازگشت به اعتیاد است.

اسماعیل اکبری با تاکید بر لزوم تدوین نقشه راه مسیر صحیح زندگی برای معتادان پس از ترک اعتیاد گفت: قرار دادن افرادی که به دنبال ترک اعتیاد هستند در مسیر صحیح زندگی، بهترین راه برای عدم بازگشت آنان به اعتیاد است.

وی افزود: برای اینکه آموزش و هزینه‌های انجام شده در مراکز نگهداری معتادان اثر بخش باشد نیاز است تا کار به افراد متخصص واگذار و بستر مناسب آن فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بافت قدیم شهر شیراز که محل قرارگیری اغلب آثار فرهنگی، مذهبی و تاریخی این شهر است با شمار بیشتری از معتادان متجاهر نسبت به دیگر مکان‌های این کلانشهر مواجه است و گردشگران به ناچار هنگام سیاحت باید چشمشان به این افراد قربانی اعتیاد نیز بیفتد.