منازل مردم بندرامام از امکانات اولیه محروم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن درویشیان پیش از ظهر سه شنبه در جریان سفر به بندرامام خمینی به منظور بررسی مسائل مربوط به آبگرفتگی در این شهر اظهار کرد: اینکه با وجود منطقه اقتصادی، بندر و فعالیت پتروشیمی‌ها در استان خوزستان، منازل مردم شهرستان بندر ماهشهر و شهر بندر امام خمینی، از امکانات اولیه زندگی محروم است، اسفناک است.

وی افزود: مردم، مشکلاتی از جمله نبود ساختار و زیر ساخت‌های مناسب شهری، دغدغه اشتغال و فاضلاب را مطرح کردند که حتماً در جلسه‌ای که پس از بازدید، با مسئولان شهرستان برگزار می‌کنیم این موضوعات بررسی می‌شود تا اگر در شهرستان قابل حل بود، پیگیری و مسائلی که نیاز به ورود دستگاه‌های ملی هست نیز از همان طریق پیگیری شود.

نماینده رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: حق مردم نیست که با این وضعیت زندگی کنند و همانگونه که شهردار بندر امام خمینی و یکی از شهرداران اهواز برکنار شدند و رئیس آبفا بندر امام خمینی نیز در بازداشت است، با تمام مقصران شرایط ایجاد شده، برخورد خواهد شد.