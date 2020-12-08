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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۳۲

به علت کم کاری در آبگرفتگی؛

۳ مدیر خوزستانی برکنار یا بازداشت شدند

۳ مدیر خوزستانی برکنار یا بازداشت شدند

اهواز - آبگرفتگی شدید در شهرهای بندر امام خمینی و اهواز تاکنون منجر به بازداشت و برکناری سه مدیر در استان خوزستان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آبگرفتگی شدید در شهرهای اهواز و بندر امام خمینی در هفته قبل که منجر به وارد آمدن خسارت‌های شدید به مردم شده است، تاکنون منجر به برخورد با سه مدیر در این زمینه شده است.

اولین مدیر شهردار بندر امام خمینی بود که با حکم استاندار خوزستان از سمت خود تعلیق شد. علت این کار کم کاری شهردار و به موقع انجام ندادن وظایف خود عنوان شده است.

رئیس اداره آبفای بندر امام خمینی نیز دومین مدیری بود که به علت کم کاری بازداشت شد.

یکی از شهرداران مناطق اهواز نیز برکنار شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز امروز در جریان سفر به بندر امام خمینی ضمن تائید این برخوردها گفت: حق مردم نیست که با این وضعیت زندگی کنند و همانگونه که شهردار بندر امام خمینی و یکی از شهرداران اهواز برکنار شدند و رئیس آبفا بندر امام خمینی نیز در بازداشت است، با تمام مقصران شرایط ایجاد شده، برخورد خواهد شد.

وی هم اکنون از سوی رئیس قوه قضائیه مأمور شده است به شهرهای اهواز و بندر امام خمینی سفر کند و مقصران احتمالی و مشکلات منجر به حادثه آبگرفتگی در این دو شهر را بررسی و شناسایی کند.

کد مطلب 5090830

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      44 4
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      تمام بدبختی استان خوزستان ریشه اش ومسئولیتش با استاندار است، باید استاندار برکنار ومحاکمه شود.
    • اسی IR ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      26 1
      پاسخ
      آقا باید فکر اساسی کرد از اینکه یعده بیان یه چند جا را ببینن بعد برن و سالی دیگه همین اش و کاسه چه بدرد میخوره میشه مثل پارسال و سالهای گذشته
    • رضارضایی IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      42 4
      پاسخ
      چرااستانداراستعفاندادکسی باایشان برخوردبکنه
    • IR ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      18 3
      پاسخ
      استاندارچرا دلمون نمیکنه
    • IR ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      30 5
      پاسخ
      یکی این استاندار رو بندازه بیرون تروخدا نابودمون کرد
    • عادل IR ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      13 2
      پاسخ
      آقا یان مسول هرسال شهردار و چندتا مقام شهرداری رو عوض کنید که فایده نداره مشکل آبگرفتگی رو درست کنید ..ببینید آب گرفتگی بارون رو با ماشین های آب کش مکش میکنند و میبرن میریزن تو کارون یکی نیست بگه این همه تکنولوژ پیشرفت کرده کانلهای الکترونیکی اومده ما نخواستیم یه دوتا کانال بزنید تا کارون
    • IR ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      31 4
      پاسخ
      باسلام با استاندار اهواز هم برخودشود،ایشان هم باید استعفا بدهند.
    • mm IR ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      30 3
      پاسخ
      با استاندار خوزستان برخورد شود..فکر میکنید میتوانید با برکنار و بازداشت کردن چندمدیر بار خود رو سبک کنید؟؟؟؟از آلودگی های زیستی که شرکتهای نفتی بوجود میارن یا آن خانه هایی که بی تکلیف و سند ماندن هم حرف زدید؟؟؟؟یا فقط بلدید در شبکه خبر مسئولیت ها رو به هم محول کنید و بگید بما ربطی نداشته....
    • رنگین کمان IR ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      27 2
      پاسخ
      استاندار برکنار بشه بهتر نیس؟ این آقا بیشتر از همه مقصره مگه تو این چند سال چکاری برای استان کرده که حقوق نجومی هم میگیره
    • IR ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      18 2
      پاسخ
      راه حل مشکل اهواز و ماهشهر با بازداشت و برکناری از کار رفع نمی شود اگر راست می گویید استاندار باید بازداشت میشد نه این بدبختها که بودجه ای در دست آنها نیست مگر به شهردار ماهشهر و شهردار منطقه اهواز مانع کارهای عمرانی شده اند حقیقت همه مردم میدانند با بازداشت اینها مشکل حل نمیشه.
    • ش ث IR ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      تا استاندارو نگیرین آروم نمی نشینیم
    • فاطمه سادات IR ۱۶:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      والا با مسئولین کاریی نمیکنند هفته ی دیگر پست بهتربهشان میدهند یا برمی گردند سر جایشان. ما مردم همین هست برایمان هست تغییری نمیکند
    • کاکی IR ۱۶:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      دوریال بدرد نمیخورن مدیران خوزستان
    • جاویدان AE ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      3 0
      پاسخ
      بنا بر شواهد مقصر اصلی در جریان آب گرفتگی شهرهای خوزستان اول استاندار و بعد رئیس آب منطقه ای استان هستند رئیس یک اداره چکار میتونه انجام بدهد وقتی که تمام کارهای زیربنایی در قالب پروژه و در ید قدرت مدیران استان هست و همچنین اعتبارات کافی که همیشه هم در مراکز استان ها اینقدر نور چشمی هست که پروژه بر
    • عادل خلیلاوی IR ۱۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      3 1
      پاسخ
      استانداربرکنارکنین یابازداشت کنین،ایناکه که گناهی ندارن ،یانکنه استاندارنورچشمی یه گردن کلفته
    • شهرام IR ۱۷:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      4 0
      پاسخ
      استاندار چون در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری خاتمی رییس تشکل‌های دانشجویی و رییس کمپ انتخاباتی خاتمی بود به سفارش خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری روحانی پست و مقام گرفت و تا پایان دوره ریاست‌جمهوری روحانی بر سرکار خواهد ماند
    • IR ۱۷:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      3 0
      پاسخ
      اکثر فسادها و مشکلات شهرهای خوزستان ماننده شادگان و غیره فساد و دزدی و غارت منابع توسط شوراها و شهرداری و عوامل آنها است با حذف شورای شهرها یا شورای فساد میتوان خیلی از مشکلات این شهرها را به صورت جد برطرف کرد.
    • محمد IR ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      1 1
      پاسخ
      بودجه‌روکی‌خورده،کی‌بود‌کی‌بود.من‌نبودم
    • علی IR ۱۸:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      3 1
      پاسخ
      اصل کاری استاندارخوزستان باید برکناربشه
    • IR ۱۸:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      12 0
      پاسخ
      استاندار باید محاکمه بشود میلیون‌ها دلار جهانی در استانی که اون مسولش بوده به علت لیکفایتی ایشون هدر رفته خانه وزندگی هزاران نفر از طبقه محروم ومتوسط زیر فاضلاب رفته اونم تو این وضعیت که خرید یه پتو هم برای مردم مکافاته. هم باید شریعتی محاکمه بشه هم کسی رو که یک دکتر ژنتیک که فقط ذکر میگه استاندار
    • Kvz IR ۱۸:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      3 1
      پاسخ
      با سلام و عرض ادب،مشکل خوزستان نه تنها آبگرفتی است،بلکه مشکلات زیادی همچون بی کاری،فقر،محرومیت از حق صادرات نفتی،و ... هستند. مشکلات خوزستان با برکناری فلانی و فلانی حل میشود دولت و مسئولین باید تلاش کنند با فساد و مفسدین در خوزستان مبارزه کنند. ای کاش ستاد مبارزه مبارزه با فساد را تأسیس میکردند.
    • IR ۱۸:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      خود استاندار خوزستان هم باید برکنارشود
    • محمد RO ۱۸:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      ما خوزستانی ها اگه بخار داشتیم خودمون بیرونش میکردیم الان خوزستان پر از کارگرا و مدیرای شرکت نفت ۱۴ روزه است ککشون هم نمیگزه چه بلایی سرمون میاد.
    • ماهان IR ۱۸:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      بازداشت مدیر چه به درد می خوره !الان چندسال اوضاعمون همینه یه فکری به حال حل مشکلات کنید
    • ۱۸:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خوزستان بیچاره مسول خوب نداره استاندارد خوزستان باید پاسخگو‌این مشکلات باشه خوزستان بااین همه منابع مفید چرا درفقر بسر میبرد
    • ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      پارسال هم اهواز همین مشکل وداشت وحل نشد شرم آوره دولت تدبیر وامید این بود تدبیرتون
    • سیاد IR ۱۹:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      سلام به نظر من تمام مشکلات خوزستان گردن استانداری است که با عوض شدن آن خیلی چیزا درست میشه زمانی که استاندارد کم کاری نکنه اجاز به زیر دستش معاون هم نمیده معاون هم اجازه به زیر دستی نمیده این سلسله رعایت بشه خوزستان عالی میشه
    • مهرداد محبی نورالدین وند IR ۱۹:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      1 5
      پاسخ
      به هم استانی عزیز حق میدهم که با توجه به اینکه استاندار کارهای خود را رسانه یی نمیکند ایشون رو مقصر بداند ولی ایشون درسته مدیر ارشد استانه ولی وقتی اعتبارات و تجهیزات بموقع تخصیص نمیدهند ایشون دیگه باید چیکار کنه مازاد بر اینکه هزینه های فاضلاب شهری باید از محل اعتبارات شهرداریهای هر استان تامین بشه
      • m IR ۰۹:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
        1 0
        خیلی از مشکلات خوزستان از سالها قبل مونده،چه بیکاری جوونا ‌و عدم توجه به نیروی بومی ،چه مشکلات بهداشتی،رفاهی،سالی بودجه دوتا مشکل رو میگرفتن تا الان۸مشکل حل شده بودن..نماینده مردم باید حق مردم رو بگیره وگرنه شب بیداری در سیل و نظارت ایشون واسه ما جوونا آینده میشه؟هرکی کم کاری میکنه طرف حسابش خداست
    • حسین IR ۱۹:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      3 1
      پاسخ
      اگرواقعا قصدکمک داریدبابرکناری چندمدیرجزهیچ کاری نمیشه کرد وبه خیال خودتان ملت راسردمیکنیدملت فهیم هستن ازخدابترسیدباهم رودربایستی نمیکنیدریشه یابی میکنید.ازخون شهیدانی دادیم برای انقلاب ،اون دنیا سدراهتان باداگه درحق ملت کم کاری وکوتاهی کنید
    • IR ۱۹:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      1 1
      پاسخ
      سرچشمه ی تمام مشکلات و عدم مدیریت صحیح و ناکارآمد شخص استاندار هستن که باید برکنار بشه.
    • Abi IR ۲۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      همه بدبختی استان از استاندار .استاندار باید برکنار و محاکمه بشه
    • Mehdi IR ۲۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      ستاندار خوزستان هم برکناری شود از سمت وزارت کشور
    • مهدی IR ۲۱:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      اره برکنار شدن خونه زندگی ما که زیر اب هست درست شد تلوزیون و یخچالمون درست شد. خدا خیرشون بده. منو این همه خوشبختی محاله
    • امیر IR ۲۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      اصل کاریها رو ول میکنن شهردار رو میگیرند بابا شهردار شهرک چمران با زبون خودش گفت ک من میخوام کار انجام بدم شورای شهر مانع میشه اخه این شورا شهر کارش چیه که مانع بشه یا استاندار بی لیاقت رو ول میکنن میرن برا شهردار اخه شهردار وقتی چیزی دستش نیست چکار باید بکنه
    • رضا IR ۲۲:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خوده استان دار باید برکنار بشه،ضعیفترین استانداری هست که تا باحال خوزستان به خودش دیده
    • ناصر الخزرجی RO ۲۲:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      سلام.کاش جناب آقای رییسی..همیشه اینجوری بماند وحق مظلومین خوزستان رابگیرد..کاش کلام ورفتار اهل بیت را ادامه دهد..خداوند نگهدار ایشان باد..
    • پارسا IR ۲۲:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      مشکل اصلی عدم تخصیص بودجه های زیر ساختی و عمرانی است که در بودجه 1400 هم کمترین میزان برای آن در نظر گرفته شده است. پروژه های موثر و بزرگ و سازندگی کارآمد، سرمایه گذاری و بودجه کلان و مدیریت و مهندسی میخواهد
    • حسام سمالی IR ۲۲:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      لطفا یکی این شریعتی استاندار اهوازو بازداشت و برکنار کنه که ی ملت و دولت از دستش راحت شن.....
    • IR ۲۳:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      مردم چه گناهی دارن آخه لطفا هر چه زودتر رسیدگی کنید.
    • لیلی مویدی GB ۲۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      4 0
      پاسخ
      استاندار خوزستان کجا بودند این همه مدت و حالا با اقدام به تعلیق دستگیری و برکناری مسئولان زیر دست خود میخواهد خودش را تبرئه کنه عیب از خود استاندار است و مشت نشانه خروار لطفا قوه قضاییه و مسئولان بالاتر به حساب استاندار برسند
      • سلام IR ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
        0 0
        خودش باید کنار میرفت،،، اهواز پر از زباله شده وضعیت خیابان وآسفالت افتضاحه،، نه‌ مکان تفریحی داریم نه شهرمون زیباست به هیچ جای اهواز رسیدگی نمیشه. شبیه عراق شده پراز زباله وآب گرفتگی،،،،، مسخره است بخدا
    • ع.ص IR ۰۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خود استاندار خوزستان باید بازداشت بشه
    • سعدی IR ۰۲:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام به مسولین زحمتکش انقلابی لطف کنید اولین قدم باید استاندار فعلی عوض شود چون مشکل خوزستان ایشان است لطف کنید مسولین کارشناس هم به مینوشهر وتفحص درکارشوراوشهرداری این شهر سری بزنندتامردم نفس عمیقی از این وضعیت بکشند ممنون
    • IR ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      1 0
      پاسخ
      خیلی جالبه!!!!اولا که برکنار کردن شهردارها توسط شوراها انجام میشه نه استاندار!!!!دوما" وقتی که سه تا مدیر برکنار میشه یعنی اینکه مشکل از سرمنشاء یعنی استاندارهست نه زیر دست ها،کم کاری استاندار باعث میشه که سه مدیر تا اینجا برکنار بشه!!!سوما" استاندار با این کارش صورت مساله رو پاک کرده!!!خخخخ
    • امید IR ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      شناسایی شدن آقای رو خانی و نو بخت و دوردسته هاشون یه بودجه باید تعیین می کردن برای آب و فاضلاب بندر امام چندین ساله اوضاع همینه روز به روز بدتر میشه
    • امید IR ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      ممنون میشیم آقای شریعتی استاندار خوزستان هم برکنار کنید ایشونم ظاهراً هر بودجه ای که برای استان می اومده را پس می زده واین بزرگترین خیانتی که در حق مردم خوزستان کرده و مجازاتش کمتر از اعدام نیست
    • مرتضی IR ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خیلی جالبه!!!!اولا که برکنار کردن شهردارها توسط شوراها انجام میشه نه استاندار!!!!دوما" وقتی که سه تا مدیر برکنار میشه یعنی اینکه مشکل از سرمنشاء یعنی استاندارهست نه زیر دست ها،کم کاری استاندار باعث میشه که سه مدیر تا اینجا برکنار بشه!!!سوما" استاندار با این کارش صورت مساله رو پاک کرده!!!
    • عباس شوش IR ۱۷:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      استاندار ولمون کن بدبختمون کردی
    • Hadi IR ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
      1 0
      پاسخ
      تا استاندار رو نگیرید آروم نمیکیگریم

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