۳ مدیر خوزستانی برکنار یا بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آبگرفتگی شدید در شهرهای اهواز و بندر امام خمینی در هفته قبل که منجر به وارد آمدن خسارت‌های شدید به مردم شده است، تاکنون منجر به برخورد با سه مدیر در این زمینه شده است.

اولین مدیر شهردار بندر امام خمینی بود که با حکم استاندار خوزستان از سمت خود تعلیق شد. علت این کار کم کاری شهردار و به موقع انجام ندادن وظایف خود عنوان شده است.

رئیس اداره آبفای بندر امام خمینی نیز دومین مدیری بود که به علت کم کاری بازداشت شد.

یکی از شهرداران مناطق اهواز نیز برکنار شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز امروز در جریان سفر به بندر امام خمینی ضمن تائید این برخوردها گفت: حق مردم نیست که با این وضعیت زندگی کنند و همانگونه که شهردار بندر امام خمینی و یکی از شهرداران اهواز برکنار شدند و رئیس آبفا بندر امام خمینی نیز در بازداشت است، با تمام مقصران شرایط ایجاد شده، برخورد خواهد شد.

وی هم اکنون از سوی رئیس قوه قضائیه مأمور شده است به شهرهای اهواز و بندر امام خمینی سفر کند و مقصران احتمالی و مشکلات منجر به حادثه آبگرفتگی در این دو شهر را بررسی و شناسایی کند.