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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد

ثبت نام ۴۵ هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

ثبت نام ۴۵ هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تاکنون بیش از ۴۵ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ ثبت نام کرده اند.

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ از یکشنبه ۱۶ آذر ۹۹ آغاز شده و مهلت ثبت نام تا روز یکشنبه ۲۳ آذر ۹۹ ادامه دارد. ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق سایت اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام می‌شود.

وی افزود: متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ و بیست و ششمین المپیاد علمی- دانشجویی کشور می‌توانند با در نظر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، در این آزمون ثبت نام و شرکت کنند.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

وی یادآور شد: متقاضیان ضمن اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران در صورتی که دارای شرایط مذکور باشند، می‌توانند حداکثر در دو رشته امتحانی متقاضی ثبت نام در این آزمون شوند.

زرین آمیزی اظهار داشت: تا امروز ۱۸ آذر تعداد ۴۵ هزار و ۸۹ نفر در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ ثبت نام کرده‌اند.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ خردادماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5090842

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