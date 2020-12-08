ثبت نام ۴۵ هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ از یکشنبه ۱۶ آذر ۹۹ آغاز شده و مهلت ثبت نام تا روز یکشنبه ۲۳ آذر ۹۹ ادامه دارد. ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق سایت اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام می‌شود.

وی افزود: متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ و بیست و ششمین المپیاد علمی- دانشجویی کشور می‌توانند با در نظر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، در این آزمون ثبت نام و شرکت کنند.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

وی یادآور شد: متقاضیان ضمن اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران در صورتی که دارای شرایط مذکور باشند، می‌توانند حداکثر در دو رشته امتحانی متقاضی ثبت نام در این آزمون شوند.

زرین آمیزی اظهار داشت: تا امروز ۱۸ آذر تعداد ۴۵ هزار و ۸۹ نفر در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ ثبت نام کرده‌اند.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ خردادماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.