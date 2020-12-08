ماجرای پیدا شدن انگشتر اهدایی مقام معظم رهبری در خانه یک سارق

سرهنگ کارآگاه سید علی شریفی در حاشیه ششمین طرح کاشف پلیس آگاهی پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چندی پیش در شمال تهران ماشین یکی از مسئولان دولتی به سرقت می‌رود و بعد از تشکیل پرونده در پلیس این پرونده هم همانند دیگر پرونده‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: باند ۱۱ نفره سارق خودرو که خودروهای ماکسیما، پرشیا و… سرقت می‌کردند و تمامی این افراد سابقه دار هم بودند توسط مأموران پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت دستگیر می‌شوند و ماشین همان فرد مسئول هم در کشفیات محل اختفای این باند ۱۱ نفره پیدا می‌شود.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت گفت: طبق وظیفه، پلیس با آن فرد تماس می‌گیرد و اعلام می‌کند که خودروی سرقتی‌اش پیدا شده و برای تحویل به پایگاه پلیس آگاهی مراجعه کند.

سرهنگ شریفی ادامه داد: آن مسئول بعد از مراجعه برای دریافت خودرو می‌گوید که در داشبورد خودرو، انگشتری که مقام معظم رهبری به وی هدیه داده بود هم وجود داشته که اکنون نیست.

وی بیان کرد: با توجه به اصرار آن فرد و با توجه به ارزش معنوی این انگشتر بازجویی سارقان در دستور کار قرار می‌گیرد و سارق در اعترافات خود می‌گوید که در داشبورد ماشین این انگشتر وجود داشته که آن را برای مادرم بردم و الان این انگشتر در خانه نزد مادرم است.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت در پایان گفت: مأموران پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت به خانه آن سارق مراجعه می‌کنند و انگشتر را در آن خانه پیدا می‌کنند و به آن مسئول تحویل می‌دهند.