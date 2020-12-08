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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۴

در گفت و گو با مهر تشریح شد

ماجرای پیدا شدن انگشتر اهدایی مقام معظم رهبری در خانه یک سارق

ماجرای پیدا شدن انگشتر اهدایی مقام معظم رهبری در خانه یک سارق

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت از پیدا شدن یک انگشتر اهدایی مقام معظم رهبری در خانه یکی از سارقان سابقه دار تهرانی خبر داد.

سرهنگ کارآگاه سید علی شریفی در حاشیه ششمین طرح کاشف پلیس آگاهی پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چندی پیش در شمال تهران ماشین یکی از مسئولان دولتی به سرقت می‌رود و بعد از تشکیل پرونده در پلیس این پرونده هم همانند دیگر پرونده‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: باند ۱۱ نفره سارق خودرو که خودروهای ماکسیما، پرشیا و… سرقت می‌کردند و تمامی این افراد سابقه دار هم بودند توسط مأموران پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت دستگیر می‌شوند و ماشین همان فرد مسئول هم در کشفیات محل اختفای این باند ۱۱ نفره پیدا می‌شود.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت گفت: طبق وظیفه، پلیس با آن فرد تماس می‌گیرد و اعلام می‌کند که خودروی سرقتی‌اش پیدا شده و برای تحویل به پایگاه پلیس آگاهی مراجعه کند.

سرهنگ شریفی ادامه داد: آن مسئول بعد از مراجعه برای دریافت خودرو می‌گوید که در داشبورد خودرو، انگشتری که مقام معظم رهبری به وی هدیه داده بود هم وجود داشته که اکنون نیست.

وی بیان کرد: با توجه به اصرار آن فرد و با توجه به ارزش معنوی این انگشتر بازجویی سارقان در دستور کار قرار می‌گیرد و سارق در اعترافات خود می‌گوید که در داشبورد ماشین این انگشتر وجود داشته که آن را برای مادرم بردم و الان این انگشتر در خانه نزد مادرم است.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت در پایان گفت: مأموران پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت به خانه آن سارق مراجعه می‌کنند و انگشتر را در آن خانه پیدا می‌کنند و به آن مسئول تحویل می‌دهند.

کد مطلب 5090846

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    نظرات

    • بی نام IR ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      85 11
      پاسخ
      عجب
    • ناشناس IR ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      78 12
      پاسخ
      عجب ماجرایی!!!!!
    • آزاد IR ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      361 18
      پاسخ
      کاش اون انگشتر رو از مادرش نمیگرفتن.... جدای از کار زشت پسر.
      • فرهاد IR ۰۱:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
        2 15
        شاید همین انگشتر باعث گمراه شدن بیشتر شده باشه
    • IR ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      151 93
      پاسخ
      چه جالب ای کاش این انگشتر باعث هدایتشون می شد
      • Mm IR ۲۳:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
        6 2
        👌👌
    • IR ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      349 41
      پاسخ
      حالا اگر طرف مسول نبود . واقعا ماشن و انگشتر به این سرعت پیدا میشد.
      • RO ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
        14 8
        خودرو منم به سرقت رفت فکر میکردم دیگه پیدا نمیشه ولی حدود ی هفته بعد پیدا شد و اکثر کسایی که تو دادسرا یا اگاهی میدیم موقع تشکیل پرونده حالا چه خکدروشون قبل از من به سرقت رفته بود و چه زودتر اکثرشون پیدا شده رود بعدا متوجه شدم لااقل تو تهران درصد کشفیات خودرو خیلی زیاده
      • محبی AE ۲۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
        12 11
        کدوم سرعت اصلا اینجا اسمی از سدعت اومده
    • IR ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      37 12
      پاسخ
      واقعا مسئوله دیگه الان من بودم باید بیخیال میشدم حتی انگشترم براش پیدا کردن
      • هوالحق IR ۰۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
        1 2
        عجب....والا من تا جایی که دیدم دوتا از آشناهای ما خودرو شون رو سرقت کرده بودند و پلیس کمتر از ۴۸ ساعت خودرو شون رو پیدا کرده و تحویلشان داده.توروخدا اینقدر زحمات این مدافعان امنیت کشور را زیر سوال نبرید.
    • راهی IR ۱۶:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      52 9
      پاسخ
      با سلام من مسئول نیستم یه پرتید قراضه هم دارم سال 95 دزدیدند پلیس نصف روز پیداش کرد خلاصه حقیقتها رو هم باید گفت
      • سامان IR ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
        0 1
        پلیس پیدا نمیکنه، خودش پیدامیشه...
    • IR ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      15 1
      پاسخ
      خیلی جالب
    • IR ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      44 6
      پاسخ
      اگر انگشتر رو به مادر طرف میداد اجر بزرگی داشت،
    • ناشناس DE ۱۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      27 1
      پاسخ
      اون انگشترراباید به عنوان هدیه هدایت به دست مادرمیدادند.البته اون سارق اگه عمرا هدایت بشه.
    • فرهاد RO ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      43 9
      پاسخ
      با توجه به اینکه انگشتر حضرت اقا بوده به نظرم به اون مادر میگفتید جریان رو و انگشتر رو به ایشون میدادید ارزش اون بیشتر از اینه که پیش اون مقام مسیول بوده
    • محمد IR ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      8 20
      پاسخ
      واقعا کار خدا بوده این انگشتر پیداشده البته !!!!!!!!!
    • IR ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      3 8
      پاسخ
      متاسفم
    • IR ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      9 4
      پاسخ
      حالا خدا را شکر پیدا شد
    • IR ۱۹:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      31 3
      پاسخ
      کاش از انگشتر صرف نظر میکرد شاید با این کار سارق رو از کارش برای همیشه نادم میکرد
    • بی نام IR ۱۹:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      17 12
      پاسخ
      کاشکی برکت انگشتر اونها رو به راه راست هدایت کنه
    • IR ۱۹:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      37 3
      پاسخ
      حضرت علی ع در نمازش انگشتریشو میبخشه،ایکاش بدور از عمل زشت وناپسند فرزند اون انگشتری از مادرو نمی‌گرفت وبهش می‌بخشید
    • ژیانی IR ۲۰:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      14 1
      پاسخ
      نمیشد نگیره
    • قدمعلی قلندرفحراوری IR ۲۰:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      4 1
      پاسخ
      مثل قصه مادربزرگ بود
    • احسان IR ۲۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      26 7
      پاسخ
      ماشین منم دزد برد چون مسئول نبود آگاهی پیدا نکرد خودم پیداش کردم😄
    • IR ۲۱:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      4 32
      پاسخ
      اف بر ان مادر که فرزندش مال سرقتی را پیش او امانت میگذارد وای بر جامعه ما به کجاداریم میریم دذدای قدیم لا اقل مرام داشتن نه الان ی مشت بچه همه شدن دذد نثل اون دذده که میگفت من کار آفررینم گریه کنیم یا بخندیم
      • IR ۰۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
        14 0
        اف بر تو که هنوز مقام مادر رو درک نکردی
      • علی IR ۰۶:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
        6 0
        نمره شما 15 5 تا غلط داشتی، بیشتر دقت کن
      • حسین IR ۰۶:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
        7 1
        چرا به مادر بدبخت توهین می کنی اون مادر بدبخت از کجا می دونست پسرش مال دزدی رو بهش داده جامعه ی ما با قضاوت های نادرست شما دارد به کجا می رود
      • هوالحق IR ۰۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
        0 0
        اف بر شما...آخه آن مادر مگر پشت دستش را بو کرده بود که این انگشتر مال مقام معظم رهبری است. شما برو غلط املائیهاتو درست کن.حر وقت تونستی خودتو اصلاح کنی بعد در مورد دیگران قضاوت کن.به نظر من ارزش این انگشتر نزد آن مادر خیلی بیشتر از ارزش آن نزد آن مسئول هست.لطفا بیهوده دیگران را قضاوت نکن.
    • IR ۲۱:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      28 18
      پاسخ
      انگشتر رهبری عشقه
    • بی نام IR ۲۱:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      20 1
      پاسخ
      کاش انگشتر را از مادرش نمی گرفتند.
    • IR ۲۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      4 3
      پاسخ
      عجب شانسی
    • IR ۲۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      26 3
      پاسخ
      قسمت این بوده این مادراون انگشترروبه دست کنن. ای کاش اون انگشترروبه اون مادردل شکسته می دادن.
      • F,m IR ۱۹:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
        4 1
        از کجا میدونی دل شکسته بوده حالا😐
    • مسعود IR ۲۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      12 7
      پاسخ
      کاش این انگشتراز مادر سارق نمیگرفتن مطمعنم این انگشتر میتونست باعث اتفاقات معنوی به اون سارق شود
    • IR ۲۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      15 3
      پاسخ
      کاش انگشتر از دست اون مادر گرفته نمیشد
    • IR ۲۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      16 8
      پاسخ
      واقعا دل اون مادر و خیلی با این کارتون شکوندین.اون مادر که گناهی نداشت.پسرشو باید مجازات میکردین
      • الوند IR ۲۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
        0 0
        شماخودتون یه پنجاه تومنی دست کسی داشته باشید هیچ وقت نمیبخشید اون مادرهم واقعن دل شکستس :الوند
    • نرگس IR ۰۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      7 2
      پاسخ
      اگه انگشترو از مادر نمیگرفتن خیلی کار زیبایی بود. اما من اگه خودم به شخصه جای صاحب انگشتر بودم نمیتونستم انگشتری که رهبری بهم داده رو ببخشم(اگه یه انگشتر معمولی بود میشد ببخشم).
    • قایم IR ۰۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      7 4
      پاسخ
      لطفا ادای آدم بزرگا رو در نیارید که خودتون از ریالی نمیگذرین، انگشتر رو هدیه بدن بهش که فرزند خوبی تحویل جامعه داده!! فکر کردین چقد باعث سلب آسایش مردم شده؟؟ تا خرمنت نسوزد احوال کس ندانی..
    • IR ۰۱:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      2 1
      پاسخ
      خسته شدیم انقدر که میگن دزدان سابقه دار... چرا قانون ما بازدارنده نیست که اکثر دستگیرشدگان سابقه دار هستن، شما دزدها رو آزاد نکنید سرقتها به زیر ده درصد میرسه، تازه اونم سرقتایی مثل تخم مرغ دزدی نه ماشین دزدی که دزد حرفه ای می خواد
    • IR ۰۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      4 1
      پاسخ
      جدا از کار زشت پسره.. ولی مادره.. از دنیا بیخبر.. کاش انگشتر رو از مادره نمیگرفتن باور کنید اجرش بیشتر بود.. انگشتر آقا رو وقتی طرف میدزده حتما پولش میکرد.. ببین چی شده.. که هدیه داده به مادرش.. ای کاش انگشتر رو از مادر نمیگرفتن.. من اگه بودم نمیگرفتم از مادره
    • محمد۷۷۷ IR ۰۱:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      4 0
      پاسخ
      حالا این خانم که مطلب رو گزاشته فامیلیش شمس است و نگین این انگشتر هم شرف الشمس است تشابه اتفاقی بوده ایا؟
    • مصطفی تولایی IR ۰۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      1 3
      پاسخ
      تابستان گذشته چندقلم لوازم خانگی پسرم رادرکرج رجایی شهر بلوارانقلاب بسرقت رفت فیلم دوربین مداربسته چهره واضح وروشن سارق راهم به آگاهی دادیم.اماهنوزنه اموال پیداشده ونه سارق دستگیرشده.ازبس به آگاهی آمدیم ورفتیم ونایجه ای نگرفتیم ازخیرش گذشتیم.فکرکنم اگرماهم مسئول بودیم احتمالا اموال مسروقه کشف میشد
    • الهام IR ۰۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      5 4
      پاسخ
      ای گاش منم از رهبرم یه هدیه گوچک میگرفتم خیلی دوست دارم خیلی وقتها خوابشو میبینم
    • سعادت IR ۰۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      2 3
      پاسخ
      کاش انگشتر رو از مادرش نمیگرفتن، همین حرکت بی شک باعث هدایتشون میشد
    • تیراس DE ۰۳:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      هدیه دادن حتی اگه به مادر هم باشه دل میخواد دوستی داشتم که انگشتر هفت ملیونیشو فقط بخاطر تعریف مادر دوستش به ایشون بخشید البته ایشون هیچوقت مسوول نبودند
    • یا علی مدد IR ۰۴:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      3 4
      پاسخ
      به خوشا به حالش کا ش منم مقام رهبری بهم یک انگشتر هدیه بدن ولی اگه همچین اتفاقی برای من می افتاد و انگشتر رودزدیوه بودن من انگشترو به مادرسارق می بخشیدم
    • عباس IR ۰۴:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      2 1
      پاسخ
      کاشکی انگشتر رو به اون مادر برمیگردوند
    • علی IR ۰۵:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      1 1
      پاسخ
      انشالله پلیس زحمتکش همه مال‌باختگان را مسئول مملکتی ببیند و کارشان را با جدیت انجام دهد.
    • رضا IR ۰۶:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      3 3
      پاسخ
      مسعولین ما بخشیدن مگه بلدن
    • عباس IR ۰۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      2 0
      پاسخ
      سال۹۴ ماشین منو دزدیدن داخل ماشین لوازم داشتم که از قیمت ماشین بیشتر بودن چون کارم توری بود که مجبور بودم لوازم داخل ماشین باشه بعد یک هفته که ماشین سمت فیلستان مامازن پیداشد مامور کلانتری تلبکاربود که داری میای شیرینی نقدی منو بیار منم گفتم باشه بشرتی که ابزارم رو داخل ماشین باشه ولی هنوزم پیدانشد
    • عباس IR ۰۶:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      2 0
      پاسخ
      کاش منم مسولیت داشتم تا ابزار که باهزارزحمت ۲۰سال تول کشیده بودم وجمع کرده بودم رو برام پیدا می‌کردند ولی خوب دیگه نیستم پس مهم نیست که ۲۰سال پول وزحمتم رو دزد ببره سال۹۴ماشینم ۸میلیون بود ابزارم که توصندق بود بالای ۱۳میلیون از دستگاه جوش بگیر تا پیچ و مهره از سنگفرزبگیر تا میخ و پرچ خلاصه تمام لواز
    • سام IR ۰۸:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      1 3
      پاسخ
      ای کاش اون مسئول انگشتر آقا رو به مادر دزد می داد.ولا
    • روح الله IR ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      2 2
      پاسخ
      مال حلال برمیگرده حلال حلال
    • علی رضا صادقی IR ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      4 2
      پاسخ
      مال حلال به صاحبش برمیگردد
    • IR ۱۹:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      2 1
      پاسخ
      اگه چنین انگشتری داشتم هیچ وقت از انگشتم درنمیامد. و اگه ب این شکل قسمت مادری میشد می بخشیدم...۵
    • حبیب الله فیروزی ۲۲۰۰۶۷۴۰۳۱ IR ۲۰:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      7 2
      پاسخ
      نظری ندارم فقط آرزو دارم ک ی روزی بتونم همچین هدیه ای با ارزش از رهبر عزیزم بگیرم
    • علی رضا US ۰۲:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
      1 1
      پاسخ
      آرزو دارم از رهبرم یک هدیه دریافت کنم.در قلب من جای دارید حضرت اقا
    • عبدالا IR ۰۳:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی خلاصه مفید همیشه پاینده .و سرافراز 2
    • عطا الله امینی IR ۰۹:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ماشین من درسال97دراصفهان سرقت شد درانروز من مالک567ماشین سرقتی بودم ماشبن را خودم پیدا کردم ولی هیچ خبری از محتویات ان نشد کهنشد لطفا اقدامی هم در این مورد انجام دهید
    • اوس محسن IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      ای کاش چنین هدیه با ارزشی گیر ماکارگر ها می امد

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