پیست توچال بازگشایی نشده بسته شد/ افزایش عجیب قیمت بلیت!

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله پیست اسکی توچال در بازگشایی پیشتاز است. سال گذشته نیز در ماه آبان درهای توچال به روی اسکی بازان بازگشایی شد و قیمت مناسب ۱۰۰ هزار تومانی بلیت پیست باعث شد تعداد زیادی از اسکی بازان تهرانی برای اسکی در این پیست اعلام آمادگی کنند.

امسال با شیوع ویروس کرونا علیرغم بارش‌های مطلوب بازگشایی پیست‌های اسکی در استان تهران همچون سایر استان‌های کشور میسر نشده است ولی چند روز پیش طی اطلاعیه‌ای از سوی مجموعه پیست اسکی توچال عنوان شد که این پیست از روز سه شنبه به روی اسکی بازان بازگشایی می‌شود.

در حالی که حتی امروز خبر از بازگشایی پیست اسکی توچال آن هم با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و فدراسیون اسکی به گوش رسید اما در فاصله زمان کوتاهی عنوان شد که همین دو نهاد جلوی بازگشایی پیست اسکی توچال را گرفته‌اند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر مشخص کرد هنوز هماهنگی‌های لازم و کافی در خصوص ارائه پروتکل‌های بهداشتی خاص شرایط کرونا (به طور مثال حضور تنها ۵۰ درصد ظرفیت پیست) ارائه نشده است و در جلسه روز شنبه ستاد ملی کرونا در ورزش هم در خصوص بازگشایی پیست‌های اسکی تصمیم قطعی گرفته نشده بود.

نکنه قابل توجه و عجیب دیگر افزایش ۸۰ درصدی بلیت پیست اسکی توچال است. در حالی که سال گذشته قیمت بلیت در روزهای عادی (از شنبه تا چهارشنبه) برای اسکی بازان توچال مبلغ ۱۰۵ هزار تومان بود امسال این رقم آن هم در شرایط کرونایی به مبلغ ۱۸۰ هزار تومان رسیده است و مشخص نیست چه کسی این نرخ را در ستاد نرخ گذاری بلیت پیست‌های اسکی به تصویب رسانده است!

اسکی بازان بسیاری علاقه مندند تا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی همچون سایر رشته‌ها به ورزش خود بپردازند ضمن اینکه اسکی کاملاً در فضای باز انجام می‌شود و از این حیث به نسبت رشته‌های سالنی دارای ریسک خطر کمتری است.

* بهاره سلطانی