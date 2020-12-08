به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شجاعی پیش از ظهر امروز در نخستین نشست مجمع مشورتی رسانه‌ای خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، برقراری ارتباط بیشتر رسانه‌ها با سطح ملی را الزامی دانست و اظهار کرد: ایجاد ارتباط با سطح ملی را باید بلد باشیم چرا که وقتی در سطح ملی حضور نداشته باشیم هم خود رسانه اذیت می‌شود و هم حق مردم استان به خوبی تحقق نمی‌یابد.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه یکی از مشکلات استان نقش کم رنگ جامعه در تصمیم سازی ها است، گفت: تشکیل مجامع مشورتی مختلف در استان با هدف بهره مندی از تضارب افکار است.

وی با تاکید بر اینکه تشکیل مجمع مشورتی رسانه‌ای به معنای ناکارآمدی ساختارهای قبلی مانند خانه مطبوعات و اداره کل فرهنگ و ارشاد نیست، افزود: در مجمع مشورتی رسانه‌ای استان هیچ مدیر دولتی عضو نیست و تنها به فراخور موضوع به جلسات دعوت می‌شوند و پاسخگو خواهند بود.

شجاعی تصریح کرد: تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در مجمع مشورتی رسانه‌ای ضرورت دارد تا با ارائه راهکارهای تخصصی مشکلات بررسی و حل شود.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی خطاب به اعضای حاضر در نشست گفت: بر اساس اولویت‌های استان در حوزه رسانه دستور کار تعریف شود و در کمیسیون‌های تخصصی موضوع بررسی و در ادامه در این مجمع مطرح شود.

وی ارتباط استان با سطح ملی را کم دانست و افزود: برد خبری رسانه‌ها باید بیشتر و فراتر از سطح استان شود و باید بدانیم هر چه رسانه قوی‌تر و برد خبری اخبار بیشتر باشد تمایل مدیران به ارتباط با رسانه‌ها بیشتر می‌شود.

شجاعی بر بررسی دلایل کم بودن ارتباطات با سطح ملی تاکید کرد و بیان داشت: این ارتباط باید به عنوان یک داشته به وجود بیاید و تقویت شود.

استاندار خراسان شمالی اضافه کرد: می دانم که باید عده‌ای از سطح ملی برای برگزاری کلاس‌های آموزشی رسانه‌ای به استان بیایند و همچنین جمع رسانه‌ای از استان به تهران اعزام شود که برای تحقق این کار اعلام آمادگی می‌کنم چرا که اگر این آمد و شد ها برقرار نشود اتفاق خاصی در حوزه رسانه استان نخواهد افتاد.

وی با بیان اینکه مشکلات به ویژه مشکلات مالی خبرنگاران و عکاسان کم نیست، تصریح کرد: برای بهبود این وضعیت باید با همفکری جمع رسانه‌ای استان راهکار ارائه شود.

شجاعی گفت: مجمع مشورتی رسانه‌ای استان نحوه ارتباط مدیران و فرمانداران با رسانه‌ها را بررسی کنند و گزارش دهند.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی با اشاره به اینکه روابط عمومی‌ها در ادارات دولتی با مدیران کار می‌کنند و نباید انتظار رسانه‌ای از آنان داشته باشیم، گفت: می‌توانیم نسخه عملیاتی ارتباط بیشتر روابط عمومی‌ها به رسانه‌ها را پیاده کنیم تا تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای در راستای توسعه استان ید واحد شود.

وی با بیان اینکه مطالبه گری آداب خود را دارد، خطاب به رسانه‌های حاضر در جلسه تاکید کرد: به مردم یاد بدهیم مطالبه گری با دعوا و یقه گرفتن و ستیز فردی تفاوت دارد.