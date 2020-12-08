انقلاب فرهنگی مقدمه رسیدن به فرهنگ نوین اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شفاعی، مدیر کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور با تبریک ۱۹ آذر سالروز تأسیس شورایعالی انقلاب فرهنگی به دستور حضرت امام (ره) گفت: تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی بی گمان یکی از دستاوردهای مهم پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به شمار می‌رود که به ابتکار حضرت امام (ره) با هدف گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در ابعاد جامعه تشکیل شد. نهادی که به طور دائم و به صورت مستمر و فعال موضوع فرهنگ و علم را طراحی و برنامه‌ریزی می‌کند.

وی افزود: خوشبختانه در طی سالهای فعالیت شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوبات و اقدامات مؤثر و قابل تأملی در جهت فرهنگ‌سازی و ارتقای فرهنگ اسلام ناب محمدی انجام داده است.

شفاعی ضمن بیان نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه علم، فرهنگ و هنر اظهار داشت: هدف از تشکیل شورایعالی انقلاب فرهنگی این است که بتواند در مراکز فرهنگی، هنری و مدارس و دانشگاه‌ها، تحولی بر مبنای فرهنگ اسلامی ایجاد کند و در راستای تربیت نیروی انسانی متعهد، متفکر و علاقه‌مند به اسلام و استقلال کشور در همه ابعاد گام بردارد و روح تفکر و علم‌آموزی را درجامعه رواج دهد.

مدیر کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور درخصوص فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه ترویج سبک زندگی اسلامی گفت: شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های شورایعالی انقلاب فرهنگی با پیروی از مصوبات آن شورا به ویژه نقشه مهندسی فرهنگی کشور، برنامه‌ها و اسناد فرهنگی مناسب و کارشناسی شده‌ای برای ارتقای سبک زندگی اسلامی تدوین و اجرا نموده است که مستقیماً با ابعاد زندگی افراد جامعه ارتباط دارد.

اسماعیل شفاعی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه جهادگران حوزه فرهنگ از ابتدای پیروزی انقلاب، از زحمات تلاشگران حوزه فرهنگ و تربیت اسلامی در سراسر کشور تقدیر و تشکر کرد.