مراحل امتیازبندی ۳۵۰۰ پرسنل آموزش و پرورش استان تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با تشریح این خبر گفت: در اجرای قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و با توجه به بخشنامه وزارتی در این خصوص، مراحل تهیه فرم امتیاز بندی بیش از ۳۵۰۰ نفر از پرسنل حق التدریس و قراردادی استان که در سال‌های اخیر با این استان همکاری داشته‌اند آغاز شده است.

وی افزود: طبق این بخشنامه، سوابق آموزشیاری نهضت که تا قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته‌اند، حق التدریس آزاد و مربیان پیش دبستانی که تا قبل از سال ۱۳۹۱ با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند و افرادی که از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۸۹ به صورت خرید خدمات آموزشی با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بهارلو ادامه داد: بعد از اختصاص سهمیه استخدامی از سوی وزارت متبوع برای استان در ابتدای آذر ماه ۱۳۹۹، مراحل تهیه و تنظیم فرم امتیازبندی برای انتخاب افراد با امتیازات بالاتر در مناطق ۲۱ گانه استان آغاز شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه فرم‌های امتیازبندی جهت تجمیع در استان و انتخاب افراد تا پایان روز نوزدهم آذر ماه به اتمام خواهد رسید، تصریح کرد: افراد انتخاب شده جهت گذراندن ۲۵ واحد دانشگاهی به وزارت متبوع معرفی خواهند شد و بعد از گذراندن واحدهای درسی مذکور و دریافت مجوز گزینش، صرفاً به عنوان نیروی آموزشی به صورت پیمانی به استخدام وزارت آموزش درخواهند آمد.