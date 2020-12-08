به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش مقاومت اسلامی «حماس» امروز سه شنبه به مناسبت سالروز انتفاضه سنگ در اراضی اشغالی که مصادف با ۸ دسامبر سال ۱۹۸۷ است، بیانیه ای را صادر کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه جنبش مقاومت اسلامی حماس در این زمینه آمده است: انتفاضه سنگ، نقطه تحولی در تاریخ مبارزات ملت فلسطین بود. ملت فلسطین در جریان این انتفاضه جانفشانی کرد و قهرمانی زیادی از خود به نمایش گذاشت.

در این بیانیه آمده که انتفاضه سنگ معادلات دشمن را بر هم ریخت و به دنیا ثابت کرد که ملت فلسطین ظلم و ستم را نمی‌پذیرد، بلکه به الگویی برای دیگر ملت‌ها در مسیر مبارزه برای آزادی تبدیل خواهد شد.

گفتنی است، به مناسبت فرا رسیدن سالروز انتفاضه سنگ در اراضی اشغالی، امروز سه شنبه کنفرانس بین المللی اتحادیه علمای مقاومت برگزار شد و طی آن، شخصیت های مختلف محور مقاومت بر لزوم تداوم انتفاضه در برابر رژیم صهیونیستی تأکید کردند.