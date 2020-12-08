یک مورد زمین خواری در بندرعباس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین خلیلی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای طرح عملیاتی مبارزه با جرایم اقتصادی و در پی خبری مبنی بر اینکه فردی سود جو در روستای هماگ این شهرستان اقدام به تصرف غیر قانونی اراضی ملی کرده است، موضوع در دستورکار مأموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با استعلام گرفته شده مشخص شد، اراضی ملی به میزان یک هزار و۸۸۳ متر مربع ازسوی متهم به صورت غیر قانونی تصرف شده است.

این مسئول انتظامی با اشاره به اینکه با هماهنگی مراجع قضائی اراضی موصوف خلع ید شد، گفت: کارشناسان ارزش زمین های مورد نظر را ۳میلیارد و۸۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان خاطرنشان کرد: مأموران با انجام اقدامات پلیسی یک متهم را در این رابطه شناسایی و دستگیر که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.