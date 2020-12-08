راهنمای خرید رم برای سرورهای HPE

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، رم ( RAM) مخفف کلمه (Random Access Memory) به معنی حافظه دسترسی تصادفی است. بعد از پردازنده ی استفاده شده بر روی سرور مهم‌ترین قطعه سرور که در تعیین سرعت پردازش سرور مؤثر است. بدین گونه که هرچه میزان مموری استفاده شد بر روی سرور ( سرورHP) بالاتر باشد سرعت پردازش سرور بالاتر و هرچه میزان مموری استفاده شده پایین‌تر باشد سرعت پردازش پایین‌تر خواهد آمد.

تفاوت میان مموری های دسکتاپ و سروری:

معمولاً بر روی کامپیوترهای دسکتاپ کار آنچنان مهمی انجام نمی‌شود . به همین دلیل در صورت رخ دادن مشکل در مورد اطلاعات ذخیره شده بر روی RAM اتفاق آنچنان مهمی رخ نخواهد داد . ولی از آنجا که بر روی سرورهای شبکه، همواره کارهای بسیار مهمی انجام می‌شود و علاوه بر این همیشه تعداد زیادی افراد به طور همزمان به سرور متصل شده اند ، در صورت ایجاد مشکل در مورد اطلاعات روی رم، و بروز هنگی بر روی سرور می‌تواند مشکلات بزرگ و ضررهای بسیاری رو موجب شود به همین دلیل بر روی سرورها معمولاً از مموری های با قابلیت ECC یعنی Error Correction Codes استفاده می‌شود .

قابلیت ECC بر روی مموری های سرور اینگونه است که هنگام انتقال اطلاعات در حال پردازش از مموری ها به CPU و برعکس تمامی اطلاعات به صورت تک تک بررسی شده و سپس انتقال می‌یابد این بررسی اطلاعات باعث می‌شود تا از بروز مشکل بر روی اطلاعات و هنگ کردن سرور جلوگیری شود .

وجود قابلیت ECC باعث شده تا نتوانیم از RAM سرور بر روی سیستم‌های کامپیوتر خانگی استفاده کنیم ( و بالعکس ).

در انتخاب مموری برای سرور خود به چه مواردی توجه کنیم؟

ظرفیت مموری:

در هنگام خرید مموری برای سرور اچ پی خود اولین موضوع که می‌بایست به آن توجه کنیم، ظرفیت مموری مورد نیاز برای سرور است. برای محاسبه میزان مموری های مورد نیاز بر روی سرور خود ابتدا باید بدانیم چه کارهایی بر روی سرور قرار است انجام شود. با توجه به میزان مموری لازم برای هر یک از آن کارها مقدار مموری لازم برای سرور خود را مشخص کنید.

در هنگام انتخاب مموری برای سرور خود توجه کنید که بهتر است مقدار مموری لازم را در بالاترین تعداد مموری ممکن استفاده کنیم. برای مثال اگر ۳۲ گیگابایتی مموری بر روی سرور خود نیاز دارید استفاده از ۴ مموری ۱۶ گیگابایت بهتر ار استفاده ۲ مموری ۳۲ گیگابایتی است.

هرچه تعداد مموری های موجود بر روی سرور بالاتر باشد پهنای باند انتقال اطلاعات از CPU به مموری و بالعکس بالاتر خواهد بود.

نوع مموری:

مهم‌ترین موضوع در هنگام خرید مموری برای سرور، می‌بایست به این موضوع توجه کنیم که چه نوع مموری ای با سرور و CPU ما سازگاری دارد . برای مثال بر روی سرورهای Gen۹ فقط می‌توان از مموری های DDR۴ استفاده کرد. و یا بر روی سرورهای Gen۸ فقط می‌توان از مموری های DDR3 استفاده کرد. علاوه DDR مموری مورد نظر باید به UNBuffered و Registered بودن مموری هم توجه کنیم. بعضی از سرورHPEفقط از مموری های UNBufferedپشتیبانی می‌کنند . بهترین کار در هنگام انتخاب مموری برای سرور خود این است که به کاتالوگ سرور خود مراجعه کنیم و با توجه به نوع CPU قرارگرفته بر روی سرور به انتخاب مموری مناسب بپردازیم.

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