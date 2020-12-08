افزایش میزان بارندگی های فارس در مقایسه با سال گذشته

مهرداد قطره سامانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارش باران در شهرستان‌های فارس گفت: میزان بارندگی در اکثر نقاط فارس به نسبت میزان بارندگی در سال گذشته افزایش داشته است‌.

مدیرکل هواشناسی استان فارس با اشاره به آخرین داده‌های مراکز هواشناسی استان فارس افزود: کازرون با ۸۹.۸ و فیروزآباد با بارش ۸۸ میلی متر پر بارش ترین شهرهای استان و لار با ۵.۵ میلی متر و مهر ۷.۴ میلی متر کم بارش ترین شهرهای استان بوده است.

قطره سامانی با اشاره به بارش ۶۴.۲ در شیراز افزود: بر اساس آمار میزان بارندگی در شیراز در سال زراعی اخیر و از مهر ماه تا کنون ۱۳۰ میلی متر بوده است که نسبت به سال گذشته که ۷۷ میلی متر بوده است افزایش حدوداً دو برابری داشته است.

مدیرکل هواشناسی استان فارس با بیان اینکه میانگین میزان بارندگی در سال زراعی اخیر در اکثر شهرها افزایش داشته است افزود: اردکان با ۳۵۴ میلی متر در مقایسه با میزان ۱۳۹ میلی متر در پاییز سال قبل بیشترین میانگین بارش را داشته است و لار با میانگین ۷.۶ در سال زراعی جدید به نسبت آمار سال قبل که ۷۶ میلی متر بوده است کمترین میزان بارش را ثبت کرده است.