راه ارتباطی ۱۲ روستا در زنجان همچنان مسدود است

عبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بارش دوباره برف و کولاک تعداد راه‌های ارتباطی روستایی مسدود را افزایش داد و از ۹۰ راه ارتباطی روستایی مسدود بیش از ۷۸ مورد بازگشایی شده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر تنها راه ارتباطی ۱۲ روستا دراستان مسدود است که تاپایان روز بازگشایی خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجان، گفت: راهداران در حال بازگشایی راه‌های ارتباطی روستایی مسدود هستند و بیشترین راه‌های ارتباطی روستایی مسدود مربوط به شهرستان‌های زنجان و ماهنشان است.

علی اکبری تاکید کرد: ۵۰۰ راهدار با بیش از ۲۵۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در جاده‌های استان در طرح زمستانی راهداری فعالیت دارند.