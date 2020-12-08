ثبت ۱۲ میلیمتر بارش در شهر کرمان/ کاهش دما تا شنبه ادامه دارد

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های خوب باران طی چند روز گذشته در استان کرمان اظهار کرد: خوشبختانه شاهد بارندگی خوبی در مناطق مختلف استان بودیم که بیشترین بارندگی‌ها به شهربابک، بردسیر، بم و فیض آباد راور اختصاص داشته است.

وی گفت: این سامانه بارش ۱۲ میلیمتری برای شهر کرمان رقم زد.

وی از افزایش میزان بارندگی تا کنون در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در شهر و استان کرمان خبر داد و افزود: در سال زراعی جاری و با فعالیت سامانه اخیر شاهد افزایش بیش از ۸۴ درصدی باران در شهر کرمان و بیش از ۵۷ درصدی در استان کرمان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هستیم.

وی با بیان اینکه پنج شنبه آخر هفته شاهد ناپایداری جوی در استان خواهیم بود، گفت: هوای امروز شهر کرمان کمی ابری گاهی افزایش ابر است.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان اظهار کرد: طی دو روز آینده نیز هوای کرمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

حبیبی اظهار کرد: کاهش دما به خصوص اوایل صبح‌ها تا شنبه هفته آینده ادامه دارد.