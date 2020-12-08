اختتامیه دوسالانه انتخاب آثاربرتر پژوهشی دفاع مقدس به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علایی فعال از به تعویق افتادن مراسم اختتامیه اولین دوره دوسالانه انتخاب آثار پژوهشی در حوزه دفاع مقدس و مقاومت، خبر داد و گفت: مقدمات کار فراهم شده بود و فراخوان‌ها در چند نوبت اعلام شد و حتی موعد تحویل آثار در دو نوبت تمدید شد. پیش‌بینی دست‌اندرکاران این بود که در روز ۲۵ آذرماه سال جاری همزمان با روز پژوهش، مراسم اختتامیه برگزار شود.

وی افزود: اما با توجه به شرایط خاص کشور از حیث تشدید شیوع بیماری کرونا و به‌ویژه تعطیلی دوهفته‌ای اخیر ادارات و نهادها و سازمان‌ها، مسئولان برگزاری دوسالانه، دو شیوه را مطرح کردند. شیوه اول برگزاری مراسم اختتامیه به‌صورت مجازی بود که این روزها در خصوص برگزاری اکثر مراسم‌ها و همایش‌ها متداول است.

دبیر اجرایی اولین دوره دوسالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت تعویق برگزاری مراسم به زمان دیگر را پیشنهاد دوم مطرح کرد و توضیح داد: استدلال طرفداران پیشنهاد دوم این بود که با توجه به اینکه این دوره، اولین دوره دوسالانه است برگزاری مراسم به شکل مجازی از بازخورد رسانه‌ای و خبری لازم برخوردار نخواهد بود، بهتر است که مراسم یک یا دو ماه، تعویق و با برطرف شدن شرایط حاد کرونایی، با حضور نویسندگان، پژوهشگران، مسئولین مراکز علمی و پژوهشی، مقامات لشکری و کشوری و البته اصحاب رسانه برگزار شود.

فرصت ارسال آثار به دبیرخانه

وی تصریح کرد: مضافاً این‌که این تعویق خود فرصت مغتنمی است تا پژوهشگران، ناشرین، مراکز پژوهشی بتوانند آثار خود را تا موعدی که متعاقباً اعلام می‌شود، به دبیرخانه مراسم ارسال نمایند.

در ادامه علایی فعال با یادآوری شرایط و محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در خصوص آثار قابل ارزیابی در دبیرخانه دوسالانه انتخاب آثار پژوهشی در حوزه دفاع مقدس و مقاومت اظهار کرد: در این دوره، آثار اعم از کتاب‌ها و رساله‌های صرفاً پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه دفاع مقدس و مقاومت مورد ارزیابی قرار گرفته و کتاب‌های خاطره و داستان مورد نظرنبوده و نیستند. در خصوص رساله‌ها نیز صرفاً رساله‌های دکتری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد در دستور کار مراسم نبوده و نیست.

وی ضمن تأکید بر اینکه این نکات در فراخوان مراسم اعلام شده بود، متذکر شد: فقط کتاب‌ها و رساله‌های دکتری که در سال ۹۷ و ۹۸ منتشرشده و یا دفاع شده‌اند، ارزیابی خواهد شد بنابراین آثاری که مربوط به سال ۹۹ و همچنین سال‌های ۹۶ و قبل از آن مورد ارزیابی واقع نخواهند شد. چراکه در انتخاب کتاب سال دفاع مقدس توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، آثار مربوط به سال‌های قبل مورد ارزیابی و انتخاب قرار گرفته‌اند.

دبیر اجرایی جایزه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در خصوص انجام داوری آثار ارسالی بیان کرد: البته کار داوری آثار در ۵ گروه آغاز شده و در برخی گروه‌ها نیز داوران به آثار منتخب رسیده‌اند؛ اما با توجه به شرایط اخیر هنوز فرصت برای ارائه آثار باقی است.

وی در خاتمه به آثار پژوهشی ارسال‌شده به دبیرخانه اشاره کرد و گفت: با توجه به تعطیلی عمده مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، متأثر از شیوع بیماری کرونا، به‌ویژه در زمینه رساله‌های دکتری، با وجود شناسایی عناوین قابل‌توجه و مرتبط با دفاع مقدس و مقاومت، آثار رسیده از حیث کمی رضایت‌بخش نیست و امیدواریم با به تعویق افتادن زمان اعلام نتایج، مراکز دانشگاهی، دانشجویان مقطع دکتری و اساتید راهنما، فرصت را مغتنم شمرده و با ارسال آثار خود در این رویداد فرهنگی مشارکت کنند.