تاکید وزیر دفاع بر عزم ایران برای بازسازی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار رسمی با «فیصل المقداد» انتصاب وی به عنوان وزیر امور خارجه سوریه را تبریک و برای وزیر سابق وفقید امور خارجه سوریه طلب مغفرت کرد.

امیر حاتمی در ادامه با تأکید بر اینکه دشمن از هیچ‌گونه اقدام علیه ملت ایران دریغ نکرده است، گفت: در مورد سوریه نیز در سال‌های اخیر همین گونه بوده است.

وی با اشاره به ترور ناجوانمردانه شهید سپهبد قاسم سلیمانی و محسن فخری زاده، تاکید کرد: این اقدامات خصمانه دشمن از سر استیصال است.

وزیر دفاع در ادامه بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای ادامه همکاری‌ها با سوریه در مرحله بازسازی این کشور تأکید کرد.

«فیصل المقداد» نیز در این دیدار اقدام تروریستی اخیر دشمنان جمهوری اسلامی در ترور فخری زاده را از سوی دولت سوریه محکوم کرد.

وی تصریح کرد: اینکه جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح این سرزمین به رغم دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به حرکت و پیشرفت خود ادامه می‌دهد مایه افتخار است و قطعاً این ترورها ایران را از مسیر حرکت علمی و دفاعی متوقف نخواهد کرد.

وزیر خارجه سوریه در پایان این دیدار در محکومیت ترور شهید فخری زاده، دفتر یادبود این شهید والا مقام را امضا کرد.