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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۵۳

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام خبر داد؛

توزیع ۶۷۰ دستگاه لپ تاپ و تبلت در بین دانشجویان مددجوی ایلامی

توزیع ۶۷۰ دستگاه لپ تاپ و تبلت در بین دانشجویان مددجوی ایلامی

ایلام-مدیرکل کمیته امداد استان ایلام از توزیع ۶۷۰ دستگاه لپ تاپ و تبلت در بین دانشجویان و دانش آموزان مددجوی کمیته امداد ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قنبر موسی نژاد اظهار کرد: از این تعداد ،۱۵۰ دستگاه لپ تاپ بوده که با مشارکت کمیته امداد و یک موسسه خیریه تهیه شده و بین دانشجویان و دانش آموزان یتیم و نخبه مددجو توزیع می‌شوند که برای تهیه این تعداد لپ تاپ بیش از ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی تصریح کرد: همچنین تعداد ۵۲۰ دستگاه تبلت به ارزش ۱۶ میلیارد ریال نیز که با همکاری کمیته امداد و خیرین نیکوکار تهیه و خریداری شده که امروز در اختیار دانش آموزان و دانشجویان مددجو که نیازمند این اقلام هستند توزیع می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با اشاره به اینکه توانمندسازی فرهنگی خانواده‌های مددجو یکی از رویکردهای مهم این نهاد است، تصریح کرد: تأمین لوازم تحصیلی ضروری قشر دانشجو و دانش آموز مددجو در چارچوب خدمات فرهنگی امداد به خانواده‌ها و در راستای توانمندسازی آنان است.

موسی نژاد تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ دانش آموز و دانشجو در استان ایلام از خدمات کمیته امداد استان برخوردار هستند و هدف این نهاد این است که با حمایت از این قشر و ارائه خدمات تحصیلی و معیشتی به آنان زمینه شکوفا شدن استعدادهایشان را فراهم کنند.

کد مطلب 5090921

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