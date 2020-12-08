به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه‌شنبه در بازدید از مناطق سیل زده دشتستان از جمله شهر وحدتیه و روستای شول اظهار داشت: پیشگیری از وقوع سیل از مهمترین مسائلی است که باید بیش از پیش مورد توجه باشد.

امام جمعه بوشهر افزود: تقاضا می‌کنم از فرماندار دشتستان، بخشداران و شهرداران در این مناطق که در این رابطه تدابیر جدی و علمی داشته باشند.

وی بیان کرد: این سیل مشکلات زیادی به وجود آورده که الحمدالله با تلاشی که گروه‌های مردمی و جهادی، سپاه، بسیج، نیروهای استانداری، فرمانداری و بخشداری و همه عزیزان داشته‌اند، ضریب آسیب را خیلی کاسته‌اند اما آسیب هنوز وجود دارد و باید تلاش جهادی در رابطه صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: خداوند توفیق داد امروز خدمت مردم عزیز در این مناطق رسیدم و از نزدیک مشکلات آنها را مشاهده کردم که متأسفانه به زندگی مردم آسیب‌های جدی وارد شده است.

وی ادامه داد: بنده در همان ساعات اولیه این حادثه سریعاً با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان کشور تماس گرفتم و از طرف آقای استاندار نیز با معاون رئیس جمهور تماس گرفته شد و همگی قول مساعد دادند که در این زمینه مساعدت و کمک‌های لازم را انجام دهند.

آیت الله صفایی بوشهری افزود: دیروز اولین جلسه جهت بررسی و رفع این مشکلات تشکیل شد و امروز عصر نیز دومین جلسه در این رابطه برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

امام جمعه بوشهر بیان کرد: در این رابطه تدبیر شود و سازه‌های مدیریت کنترل سیل در استان تصحیح شود، آسیب‌هایی که حوزه‌های عمرانی دیده برطرف شود و خسارتی که مردم دیده‌اند نیز سریعاً باید مسئولین جبران کنند.

وی با تقدیر از گروه‌های جهادی افزود: گروه‌های جهادی همان زمانی که سیل آغاز شد تمام زندگی خود را رها کرده و در صحنه مستقر و مشغول خدمت رسانی به مردم شدند و این نشان از روحیه جهادی، ایثارگری و خدمت به مردم دارد و این یادگار ارزشمند امام راحل عظیم الشأن و هدایت‌های مقام معظم رهبری معظم در عرصه بسیج و گروه‌های جهادی است.

در این بازدید ایشان ضمن مشاهده خسارات و آسیب‌های وارده به مردم سیل زده، به مسائل و مشکلات آنها گوش داده و رهنمودهایی در این زمینه به مسئولین ارائه کرد.