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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۱

فرمانده انتظامی استان سمنان بیان کرد:

کنترل ۶۰ هزار خودرو در محورها و ورودی شهرهای استان سمنان

کنترل ۶۰ هزار خودرو در محورها و ورودی شهرهای استان سمنان

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به اعمال قانون یک هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو در استان گفت: ۶۰ هزار خودرو در محورها، معابر و ورودی شهرهای استان کنترل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله حسنی بعدازظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه در طول دو هفته اعمال محدودیت‌های کرونایی و ممنوعیت تردد، ۶۰ هزار خودرو در سراسر استان سمنان کنترل‌شده است، اظهار داشت: در این مدت یک هزار و ۵۰۰ مورد جریمه و اعمال قانون انجام‌شده است.

وی با تأکید بر اینکه محدودیت تردد درون‌شهری از ساعت ۲۱ الی چهار بامداد از عمده‌ترین دلایل اعمال قانون و جریمه رانندگان بود، افزود: در این مدت به هشت هزار راننده خودرو در سطح استان تذکر داده شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه حفظ سلامت مردم مهم‌ترین اولویت مسئولان انتظامی است، تصریح کرد: مأموران نیروی انتظامی هم‌زمان با آغاز محدودیت‌های کرونایی حضور پررنگی در کنترل و پایش مبادی ورودی و خروجی شهرهای استان داشتند.

حسنی با تأکید بر اینکه عدم تردد بی‌مورد و غیرضروری و خروج از منزل در قطع زنجیره انتقال بیماری مؤثر است، خاطرنشان کرد: همکاری و مشارکت گسترده آحاد مردم استان سمنان در اجرای این محدودیت‌ها مطلوب بود.

کد مطلب 5090950

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