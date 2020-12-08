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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۵:۳۲

استاندار کردستان خواستار شد؛

لزوم تجاری‌سازی فضاهای مازاد توسط آموزش و پرورش کردستان

لزوم تجاری‌سازی فضاهای مازاد توسط آموزش و پرورش کردستان

سنندج- استاندار کردستان گفت: آموزش و پرورش با استفاده از قوانین موجود نسب به استفاده بهینه از فضاهای بلا استفاده برای تجاری‌سازی اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن مرادنیا در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان با تسلیت شهادت دانشمند هسته‌ای شهید فخری‌زاده، گفت: اقدامات انجام شده در بخش سوادآموزی قابل تقدیر است، اما این اقدامات باید با جدیت بیشتر در حاشیه شهرها و روستاها دنبال شود.

استاندار کردستان اضافه کرد: بخش سوادآموزی استان کردستان در کشور از استان‌های موفق شناخته شده، اما باید تلاش شود تا سطح باسوادی در این استان و در گروه‌های هدف افزایش پیدا کند.

مرادنیا با تقدیر از مجموعه آموزش و پرورش که در شرایط کرونایی با همه توان فعالیت کرده و از هر امکانی برای ارتقای امر آموزش استفاده می‌کنند، گفت: آموزش و پرورش با استفاده از قوانین موجود نسب به استفاده بهینه از فضاهای بلا استفاده برای تجاری سازی اقدام کند تا از این طریق میزان سرانه مدارس و دانش‌آموزان افزایش پیدا کند.

کد مطلب 5090955

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