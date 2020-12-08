کاهش تب کرونا در خراسان جنوبی / لزوم تداوم همراهی مردم

محمد دهقانی فیروزآبادی کرونا-در-خراسان-جنوبی-لزوم-تداوم-همراهی-مردم">در گفتگو با مهر اظهار کرد: اعمال محدودیت‌ها در استان و همراهی مؤثر اصناف و مردم استان موجب کاهش نسبی آمار ابتلاء و مرگ و میر کرونا در استان شده است.

وی با تاکید بر اینکه تداوم این روند نیازمند همراهی مردم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی دارد، عنوان کرد: ۱۰ شهرستان خراسان جنوبی از وضعیت قرمز کرونا عبور کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه شهرستان طبس همچنان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارد، بیان کرد: شهرستان بیرجند در وضعیت نارنجی قرار دارد.

وی از انجام ۳۱ هزار و ۱۴۸ آزمایش کرونا در استان از ابتدای شیوع تا کنون خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۳ هزار و ۴۹۹ آزمایش مثبت بوده است.

دهقانی با اشاره به انجام ۲۲۷ آزمایش جدید طی ۲۴ ساعت گذشته در استان بیان داشت: ۴۳ درصد نمونه‌ها به تعداد ۳۸ مورد مثبت بوده است.

وی عنوان کرد: از مجموع تست‌های مثبت ۱۸ مورد مربوط به بیماران بستری در بیمارستان‌ها و ۸۰ مورد نمونه‌های سرپایی بوده است.

وی در خصوص تفکیک شهرستانی نمونه‌های جدید ابتلاء گفت: بیرجند ۱۸، فردوس ۷، قاین ۹، طبس ۱۴، نهبندان ۱۳، درمیان ۷، سربیشه ۲، سرایان ۱۳، زیرکوه ۱۰ و خوسف ۵ مورد ابتلاء داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به بستری ۲۳۷ بیمار تنفسی در بیمارستان‌های استان عنوان کرد: از این تعداد ۱۳۷ نفر مبتلای قطعی به کرونا هستند.

وی با بیان اینکه ۴۱ نفر از بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری شده‌اند، ادامه داد: حال ۱۱ نفر از بیماران وخیم گزارش شده است.

به گفته دهقانی تا کنون ۱۲ هزار و ۷۱۴ بیمار مبتلا به کرونا بهبود یافته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به ثبت سه مورد فوتی جدید کرونا در استان طی شبانه روز گذشته بیان کرد: شمار فوتی‌های کرونا در استان به ۶۴۸ نفر رسیده است.